Bursa’da Küçükbaş Hayvancılık Projesi: Bozbey 30 Aileye 15 Koyun ve 1 Koç Veriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda genç kadınlara öncelik vererek 30 aileye 15 koyun ve 1 koç desteğiyle küçükbaş hayvancılığı güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:03
Bursa’da küçükbaş hayvancılık için yeni hamle: 30 aileye hibe destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Proje kapsamında ilk etapta 30 aileye 15 koyun ve 1 koç verilecek ve zaman içinde kapsamı genişletilecek.

Projenin yürütülmesi ve hedefi

Projeyi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda yaşayan genç kadınlara yönelik destek sağlayacak. Belediyeye yapılan başvurular değerlendiriliyor ve oluşturulan ekipler tarafından üreticilere yerinde ziyaretler sürdürülüyor.

Kimler yararlanacak? Başvuru şartları

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı proje kapsamında şu şartları arıyor: genç kadın olması, kırsalda ikamet etmesi, maksimum 25 küçükbaş varlığı bulunması ve hayvanlara bakacak uygun yerinin olması. Şartlara uygun bulunan hak sahiplerine 15 koyun ve 1 koç teslim edilecek.

Bozbey, destek ve üretme hassasiyetini şu sözlerle dile getirdi: 'boş arazi bırakmak istemiyorum, tarlamı boş bırakmak istemiyorum'. Bu anlayışla üreticilerin elinden tutmayı ve onlara destek vermeyi sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Hibe ve dönüşüm modeli

Bozbey projeyle ilgili olarak, hayvanların yüzde 100 hibe ile teslim edileceğini vurguladı. Projenin sürdürülebilirliği için bir dönüşüm modeli planlandığını aktaran Bozbey, '1,5 yıl sonra bir kısmını alacağız, iki üreticiden aldıklarımızı birleştireceğiz, bir aileye yine vereceğiz' dedi. Bu sayede desteklenen aile sayısının zaman içinde artacağı belirtildi.

Kırsal kalkınma ve öncelikler

Bozbey, tarım ve hayvancılıkta bugüne kadar sağlanan destekleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Sulama borusu, gübre, fidan, fide, tohum gibi bitkisel üretime yönelik desteklerin yanı sıra hayvancılığa da önemli katkılar sunduklarını kaydetti.

Dağ yöresine özel destekleri artırmak istediklerini söyleyen Bozbey, 'Dağ yöresinin her yönüyle gerçekten Bursa’nın gıptayla bakılması gereken yerlerden olduğunu söylemek isterim. Buradaki insanlarımızın köyünde, ilçe merkezinde, toprağa sahip çıkmasını, toprağını üçüncü şahıslara satmadan gelir getirici düzeye dönüştürmesini istiyoruz ve yanlarındayız.' şeklinde konuştu.

Hedeflenen sonuçlar

Belediye, ekilebilir arazilerin üretime kazandırılmasını hedefleyerek, kırsalda yaşayanların gelir düzeyini yükseltmeyi, gençlerin asgari ücretle çalışmak yerine kendi emeğinin karşılığını alarak üretim yapmasını sağlamayı amaçlıyor. Bozbey, 'Çiftçimiz kırsalda kazansın, refahı yükselsin diye çabalıyoruz. Gençlerimiz asgari ücretle çalışmasın kendi emeğinin karşılığını alarak üretim yapsın. Biz onların yanındayız yeter ki üretmek istesinler' ifadeleriyle projenin önemini özetledi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

