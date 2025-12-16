EGİAD Danışma Kurulu: 35. Yıl Vizyonu ve 2026 Ajandası

EGİAD 2025 2. Danışma Kurulu Toplantısı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 18. Yönetim Dönemi 2025 yılı 2. Danışma Kurulu Toplantısı'nı İzQ İnovasyon Merkezi Büyük Etkinlik Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirdi. Toplantı, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci başkanlığında ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı ev sahipliğinde yapıldı. İş dünyası, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri, EGİAD'ın son 6 aylık faaliyetleri, 35. yıl vizyonu ve gelecek dönem önceliklerini değerlendirdi.

Danışma Kurulu'nun rolü ve 35. yıl vurgusu

Perihan İnci, EGİAD'ın 35. kuruluş yılını kutlayarak sivil toplumun belirsizlik dönemlerinde ortak aklı güçlendiren ve güven ortamı oluşturan kritik rolüne dikkat çekti. İnci, EGİAD'ın 35 yıldır genç iş insanları nezdinde sürdürdüğü misyonun büyük bir değer taşıdığını ve derneğin kurumsal yapısı ile projelerinin örnek teşkil ettiğini vurguladı.

M. Kaan Özhelvacı ise Danışma Kurulu'nu yalnızca bir istişare organı olarak değil, aynı zamanda stratejik yön belirleyici bir yapı olarak tanımladı. Özhelvacı, EGİAD'ın 1990'dan bu yana biriktirdiği tecrübenin, fikri üreten ve geleceğe dair söz söyleyen bir kurum yarattığını belirterek Danışma Kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimine teşekkür etti.

Nitelikli büyüme ve artan kadın temsiliyeti

Toplantıda EGİAD'ın güncel üye profili paylaşıldı. Derneğin toplam üye sayısının 879'a ulaştığı; 47 yaşını aşan üyelere yönelik fahri üyelik uygulaması sonucunda aktif üye sayısının 525 olduğu belirtildi. Son 6 aylık dönemde üye artış oranının %1,9 olduğu vurgulandı.

Üyelik bazında cinsiyet dağılımına dair verilerde, EGİAD'da aktif kadın üye oranının %31, yönetim kurulundaki kadın oranının %30 ve son dönemde Dernek'e katılan yeni kadın üye oranının %39 olduğu aktarıldı. Özhelvacı, bu tablonun EGİAD'ın toplumsal eşitlik ve fırsat adaletini kurumsal kimliğinin parçası haline getirdiğini söyledi.

Think-Tank çalışmaları ve yeni raporlar

EGİAD Think-Tank yapılanması kapsamında bugüne kadar girişimcilik ve NEET gençler gibi alanlarda raporlar yayımlandı. Hazırlıkları süren yeni çalışmalar arasında "Üçüz Dönüşüm ile İşgücü Piyasasının Yeniden Tasarımı" yer alıyor; bu çalışma dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün İzmir işgücü piyasasını nasıl şekillendirdiğini analiz edecek. Diğer bir rapor "Bölgesel Ekonomik Güvenlik - Tedarik Zinciri Riskleri ve Dayanıklılık" başlığıyla Ege sanayisinin küresel şoklara karşı dayanıklılığını ve KOBİ'ler için aksiyon önerilerini ele alacak.

Ayrıca İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülecek "İzmir Sanayi Markaları" çalışmasının, kentin sanayi hafızasını görünür kılacak stratejik bir referans dokümanı olması hedefleniyor.

35. yıl onur yılı: yeşil dönüşüm ve kurumsal hafıza

35. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 35. Yıl Kokteyli ve Yeni Yıl Kutlamasının yoğun katılımla gerçekleştirildiği; ancak bu yıl yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük ölçekli balo planlarının rafa kaldırılarak kaynakların yeşil dönüşüm projelerine yönlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda öne çıkan projeler EGİAD Sakız Ağacı Korusu Projesi ve EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırması oldu. Otoyol ağaçlandırma projesinin kent estetiğine katkı sağlayacağı ve karbon emisyonunu azaltmaya katkıda bulunacağı vurgulandı.

EGİAD 35. Yıl Almanağı çalışmasının ise tamamlanma aşamasında olduğu ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Uluslararasılaşma hedefi

Toplantıda EGİAD'ın uluslararasılaşma stratejisi de ele alındı. 2025 yılı ikinci yarısında gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik ve Ticari İş Birliği Ziyaretinin kardeş ülke ile ilişkileri güçlendirdiği; ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Bakanlar düzeyinde temaslar yapıldığı ve düzenlenen Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Ticaret Paneli'nin somut iş birliklerine zemin hazırladığı kaydedildi.

Önümüzdeki dönemde EGİAD Barselona İş ve Yatırım Ziyareti ile uluslararası ağ genişletilecek ve 83. Ege Toplantısı'nda TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın konuk edilmesi planlanıyor.

Sürekli öğrenme kültürü: etkinlikler ve saha ziyaretleri

EGİAD son 6 ayda üyelerine yönelik yoğun bir etkinlik programı yürüttü; yaklaşık 60 etkinlik düzenlendi. Her hafta en az bir seminerle finansal yönetimden liderliğe, dijital dönüşümden mevzuat değişikliklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi paylaşımı sağlandı. Sanayi Konseyi toplantıları, EGİAD Ticaret Köprüsü buluşmaları ve aylık iş yeri-fabrika ziyaretleri ile iyi uygulama örneklerinin yerinde gözlemlenmesi ve sektörler arası etkileşimin artırılması hedeflendi.

ESBAŞ ve Hugo Boss İzmir fabrikası ziyaretleri, İzmir'in küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu somutlaştıran önemli duraklar olarak öne çıktı.

Dijital dönüşüm ve 2026 ajandası

EGİAD'ın dijitalleşme vizyonu kapsamında tüm faaliyetleri tek çatı altında toplayacak D2 Mobil Uygulaması baştan sona yenilendi. Yeni versiyonun 2026 başında kullanıma sunulacağı ve üyelerle dernek arasındaki etkileşimde yeni bir dönem açacağı duyuruldu.

EGİAD Liderlik Akademisi ve EGİAD Hayat Okulu projeleriyle liderlik ve kariyer eğitimleri sürecek; Mentor-Mentee Programı ile deneyimli üyeler ve genç üyeler arasında bilgi aktarımı güçlendirilecek. EGİAD Yelken Kulübü ise takım çalışması ve spor kültürü üzerinden üyeler arası bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

Marka yönetimi alanında Haziran ayında İzmir'de düzenlenecek Küresel Netnografi Konferansı'na İzmir Ekonomi Üniversitesi ile ortak ev sahipliği yapılacağı, bu uluslararası etkinliğin akademi ve iş dünyası açısından İzmir'e prestij kazandıracağı belirtildi.

Türkiye ve İzmir ekonomisi ortak akılla değerlendirildi

Toplantının son bölümünde Danışma Kurulu üyelerinin görüşleri alındı ve Türkiye ile İzmir'in güncel ekonomik gündemi tartışıldı. TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Can Selçukinin katılımıyla küresel dalgalanmaların etkileri, enflasyon ve büyüme dinamikleri, genç işsizlik, üretim ve ihracat kapasitesi ile yapısal reform alanları detaylı biçimde ele alındı.

