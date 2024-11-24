Başkentray, 20 Kasım'da 94 Bin 84 Yolcu Taşırken Rekor Kırdı

Başkentray'dan Tarihi Rekor: 94 Bin 84 Yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray'ın 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcu taşıyarak tarihi bir rekora imza attığını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, Başkentray'ın açılışından bu yana toplamda 104 milyon yolcuya hizmet verdiğini vurguladı. Uraloğlu, "Başkentray, 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

Yoğun Çalışmalar ve Müşteri Memnuniyeti

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını ve Ankara’daki ekiplerin yolcu taleplerini dikkatle izleyerek sefer sıklığını buna göre planladığını belirtti. Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan çalışmaların, verimli işletmeciliği ve beraberinde rekorları getirdiğini ifade etti.

Uraloğlu, "Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil." diyerek Başkentray’ın önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.