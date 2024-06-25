EKK toplantısında cari açığın azaldığı ve rezervlerin güçlendiği vurgulandı

Türkiye'nin ekonomik performansını iyileştirmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, cari açığın önemli ölçüde azaldığı, rezervlerin güçlendiği ve ülke risk priminde önemli bir gerileme yaşandığı belirtildi.



Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



CARİ AÇIK AZALDI VE REZERVLER GÜÇLENDİ

EKK'nin 2024 yılı beşinci toplantısında ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Yapılan açıklamada, ekonomi programının ilk yılının geride bırakıldığı ve şu ana kadar elde edilen kazanımların, doğru yolda ilerlendiğini gösterdiği vurgulandı. "Bu süreçte daha dengeli bir büyümeye doğru yol alırken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmış, işsizlik oranı düşmeye devam ederek tek haneli seviyelerde seyretmiştir. Cari açık önemli ölçüde azalırken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimizde önemli gerileme yaşanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda, kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için fiyat istikrarının temel öncelik olduğu belirtildi. "Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir. Piyasadaki enflasyon beklentileri de bunu teyit eder niteliktedir. Uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle daha da güçlendireceğimiz mali disiplin, dezenflasyon sürecine destek olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.



YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

On İkinci Kalkınma Planı'nın odağında yer alan yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarının hızlandırıldığı belirtildi. İkiz dönüşümü sağlamak amacıyla yeni sanayi politikalarının hayata geçirildiği, nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ürün ihracatına sağlanan desteklerle katma değerli üretim ve verimliliğin artırılmaya devam edileceği ifade edildi.

Toplantıda ele alınan konular arasında Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü korumak ve güçlendirmek amacıyla kurulacak Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında sanayide yeşil dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların istişare edildiği belirtildi.



YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİLERİ VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Açıklamada, katma değeri yüksek, ihracat potansiyelini artıracak ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayacak yatırımlara yönelik olarak yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) durumun değerlendirildiği belirtildi. Aktif sanayi politikalarının önemli bir bileşeni olan YTAK süreçlerinin hızlandırılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Toplantıda istihdam teşviklerine yönelik etki analizi çalışmasının kurul üyeleriyle paylaşıldığı ve gelecek dönemde teşviklerin gözden geçirilerek sistemin etkinliğinin artırılmasına yönelik atılması gereken adımların ele alındığı ifade edildi.

DİJİTAL TÜRK LİRASI PROJESİ VE TOPLUMSAL YATIRIM NOTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öncülüğünde yürütülen "Dijital Türk Lirası Projesi" ile bankalara verilmesi öngörülen "Toplumsal Yatırım Notu" çalışmalarında gelinen son durumun da toplantıda gözden geçirildiği belirtildi.