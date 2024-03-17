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Ekmek 1 TL'ye düştü! Ramazan'a özel bomba indirimi duyan koşuyor!

Tarsus'ta Ramazan'ın ilk gününde, belediyenin fırınında üretilen ekmeğe olan ilgi doruk noktaya ulaştı. Vatandaşlar, bu özel ekmeği sadece 1 liraya satın alarak, iftar sofralarını bereketlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 10:03
Ekmek 1 TL'ye düştü! Ramazan'a özel bomba indirimi duyan koşuyor!

Tarsus'ta Ekmeğin Bir Lira Olmasıyla Birlik ve Dayanışma Rüzgarı Esti

Mersin'in tarih kokan ilçesi Tarsus, ekmeğin bir lira olduğu muhteşem bir gün yaşadı. İftarın ilk gününde, Tarsus Belediyesi'nin göz kamaştırıcı bir hamlesiyle, Ramazan ayı boyunca 210 gram ekmeği sadece bir Türk Lirası karşılığında vatandaşlara sunmasıyla, Tarsus'un ekmeğe olan ilgisi doruk noktaya ulaştı. Piyasada astronomik rakamlara satılan ekmeklerin ardından, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın liderliğindeki çabalarla üretilen, ülkemizin en uygun fiyatlı ekmeğiyle Tarsus halkı iftarlarını açtı.

Ayrıca, belediye tarafından ekmeklerin her evin kapısına ulaştırılması için köylere özel bir ulaşım hizmeti de sağlandı. Bu olağanüstü hamle, sadece ekonomik olarak zorlu zamanlarda değil, her zaman halkının yanında olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. Bozdoğan, "Zorlu ekonomik şartlar altında mağduriyet yaşayan halkımıza ekmeği 1 TL'den ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bazıları bu adımımızı eleştirse de, Ramazan ayı boyunca ve bayram süresince ekmeği 1 TL'den sunmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlar ise ekmek fiyatının düşük olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, neredeyse bedava sayılabilecek bir fiyata kaliteli ekmek almalarının sevincini yaşadılar. Tarsus halkı, belediyenin bu anlamlı adımını coşkuyla karşılayarak, birlik ve beraberlik içinde Ramazan ayını geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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