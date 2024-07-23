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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında EKK, ekonomik tedbirleri değerlendirmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:35
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye'de ekonomik gelişmeleri istişare etmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantının Detayları

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Çeşitli bakanlıkların temsilcileri bu önemli buluşmada bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcileri bu toplantıya katıldı.

Gündem Maddeleri

Bu toplantıda, Orta Vadeli Program (OVP) tedbirleri değerlendirilecektir. 2025-2027 OVP hazırlık süreci ele alınacak. Ayrıca, "güneş enerji santrallerinin sulama birlikleri sahasında kullanımıyla tarımsal üretimin artırılması" ve "il istihdam ve mesleki eğitim kurulları" gibi önemli konular üzerinde durulması planlanıyor.

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