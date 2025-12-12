DOLAR
Şimşek: Enerji Fiyatları ve İhracat Cari Dengeyi Destekleyecek

Bakan Şimşek, Ekim ayı cari denge verilerini değerlendirerek enerji fiyatları ve ihracatın cari dengeyi destekleyeceğini, yapısal reformlarla kazanımların kalıcı hale getirileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:56
Bakanın Ekim ayı cari denge değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekim ayı cari denge verilerini değerlendirdi.

"Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Ekim ayında cari denge 0,5 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 22 milyar dolar ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti.

Altın hariç cari açık program döneminde belirgin şekilde iyileşti. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan ve son dönemde fiyatı yükselen altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu.

Ekim ayında altın hariç cari denge 3,2 milyar dolar fazla verirken yıllık açık 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek, elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

