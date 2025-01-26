Elektrikli Araç Satışlarında Dünyada ve Türkiye'de Hızlanma Bekleniyor

2025'te Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Beklentisi

Geçen yılı rekor satışlarla geride bırakan elektrikli araçların, 2025'te de hem dünyada hem de Türkiye'de büyümesini sürdüreceği öngörülüyor. AA muhabirinin derlediği verilere göre, Rho Motion'un açıkladığı 2024 verileri, küresel elektrikli araç satışlarının 2023'e göre yüzde 25 arttığını ortaya koydu. Bu büyümeyle 2024 dünyada 17,1 milyon elektrikli araç satışıyla rekor yaşandı.

Avrupa ve Kuzey Amerika Pazarlarındaki Gelişmeler

Avrupa'da ise elektrikli araç satışları, 2023'e kıyasla yüzde 3 gerileyerek 3 milyon adet olarak kaydedildi. Birleşik Krallık, 400 binin üzerinde bataryalı elektrikli araç satışıyla lider konumda. Almanya'da ise elektrikli araç sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından satışlar azaldı. Öte yandan ABD ve Kanada'da satışlar, vergi kesintilerinin etkisiyle yüzde 9 artarak 1,8 milyona ulaştı.

Türkiye Elektrikli Araç Pazarında Hızlı Büyüme

Türkiye'de de elektrikli araç satışları, 2024'te yüzde 51,7 artışla 99 bin 489 adede ulaştı. Ayrıca, tam elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 10,1'e çıkarken, hibrit otomobillerin payı yüzde 18,8'e yükseldi. Toplam pazarda elektrikli motorlu araçların payı ise yüzde 29,5 olarak belirlendi.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, elektrikli araçların artışını ve pazar paylarının yükselmesini, küresel otomotiv sektöründeki dönüşüm ile ilişkilendirerek, 2028'e kadar dünya genelinde elektrikli araç sayısının 250 milyona ulaşacağı tahminini hatırlattı. Ergun, Türk tüketicisinin elektrikli araçlara olan ilgisinin ve adaptasyonunun büyümede önemli etkenler olduğunu belirtti.

Opel'den Beklentiler

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, 2024'ün elektrikli araç satışlarında tarihi bir yıl olduğunu vurgulayarak, elektrikli mobilitenin hızla ana akım hale geldiğini belirtti. Yantaç, Türkiye'deki elektrikli araç pazarının 2025'te yüzde 20 büyüyerek toplamda 120 bin adet satışa ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Sonuç olarak, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun etkisiyle elektrikli araç talebi hızla artarken, sektörün gelişimi için şarj altyapısının güçlendirilmesi ve yeni modellerin tanıtılması da önemli bir rol oynuyor.