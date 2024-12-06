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Eli Lilly, Wisconsin'deki Üretim Tesisine 3 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Eli Lilly, diyabet ve obezite ilaçlarının üretimini artırmak üzere Wisconsin'deki tesisine 3 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 00:24
Eli Lilly, Wisconsin'deki Üretim Tesisine 3 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Eli Lilly'den 3 Milyar Dolar Yatırım

ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly, 2023 yılının başında satın aldığı Wisconsin üretim tesisini genişletmek için 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Artan Talep İçin Üretim Genişlemesi

Şirketten yapılan duyuruda, bu yatırımın özellikle diyabet ve obezite ilaçlarına yönelik hızlı artan talebi karşılamaya yardımcı olacağı belirtildi. Eli Lilly, bu yatırımın dünya genelindeki hastalara fayda sağlayacağını da vurguladı.

İstihdam Yaratılacak

Genişletme projesinde mevcutta çalışan 100'ün üzerinde personele ek olarak, 750 yüksek vasıflı çalışana da istihdam sağlayacağı öngörülüyor.

Gelecek Yıl İnşaat Başlıyor

Üretim tesisinin genişletilmesine dair inşaat çalışmalarının 2024 yılında başlaması planlanıyor. Eli Lilly, 2020'den bu yana küresel üretim tesisleri inşa etmek, genişletmek ve satın almak için toplam 23 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirmiştir.

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