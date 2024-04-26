Emekliye ilaç gibi gelecek 12.000 TL ödeme! 3 banka anında hesaba yatıracak

2024, emeklilik meselelerinin öne çıktığı bir yıl olarak anılmaya başlandı. Bu süreçte, emeklilerin zam umutları da yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik beklenmedik açıklamalar yaparak, ikramiye ödemelerinde %50'lik bir artış yapıldığını duyurdu. Ayrıca, kamu bankalarının promosyon ödemelerini de 12 bin TL'ye kadar artırdığını bildirdi. Özel bankalar da bu gelişmelere kayıtsız kalmayarak, konu hakkında kendi açıklamalarını yaptılar.

Denizbank'tan Emeklilere Müjdeli Haber

Denizbank'tan emeklilere özel bir fırsat sunuluyor: 12 bin TL'ye varan ekstra promosyon! Bankanın duyurusuna göre, emekli maaşınızı Denizbank'a taşımanız halinde, bu büyük promosyonun yanı sıra emeklilere sunulan birçok özel ayrıcalıktan da faydalanabilirsiniz.





Emeklilere Denizbank'tan 12 Bin TL

DenizBank, emekli müşterilerine özel bir kampanya sunuyor: 3 yıl boyunca maaşlarını bankadan almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye kadar promosyon! Bu kampanya kapsamında, emekli maaşlarına göre belirlenen promosyon miktarları şu şekilde sıralanıyor:

• 0 – 9.999 TL arasındaki maaşlar için 5.000 TL,

• 10.000 TL – 14.999 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL,

• 15.000 TL – 19.999 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL,

• 20.000 TL ve üzeri maaşlar için ise 12.000 TL promosyon ödenecek.

Promosyonun detayları ve ödeme koşulları hakkında bilgi almak için DenizBank ile iletişime geçebilir ve taahhütname imzalayarak bu fırsattan yararlanma hakkı kazanabilirsiniz.