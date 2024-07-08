En düşük emekli maaşına yeni düzenleme yolda!

Türkiye'de memur ve emekliler, yaklaşan zamlı maaşlarını önümüzdeki hafta hesaplarında görmeye başlayacak. Ancak, 10 bin TL'nin altında kalan kök maaşları için 1,8 milyon emekli için ek düzenlemelerin yapılacağı açıklandı.

AK Parti yetkilileri, en düşük emekli maaşı alanların durumunu iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Henüz kesin bir rakam belirlenmemiş olsa da, düzenleme süreci devam ediyor.



Zamlı maaşlarla birlikte, düşük maaş alan emeklilerin beklentisi artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, %24,73 oranında zam alacak olsa da, kök maaşlarının düşüklüğü nedeniyle birçok emekli için bu artış yeterli olmayabilir.

Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen düzenlemeyle, kök maaşı düşük olan 1,8 milyon emekli için yeni umutlar doğabilir. Kamuoyu, yapılacak düzenlemenin adil ve kapsayıcı olmasını bekliyor.

