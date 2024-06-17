En ucuzu 9 bin, en pahalısı 15 bin TL taksitle! TOKİ o illerde sudan ucuza ev sahibi yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2024 yılı için büyük bir adım attı ve Türkiye genelinde çeşitli illerde yüzlerce yeni konut projesi başlattı. Bu projeler kapsamında, Ankara, Çorum, Afyon, Bilecik, Erzincan ve Karaman gibi şehirlerdeki konutlara erişim sağlanıyor.





TOKİ'nin duyurduğu projeler arasında en dikkat çekici olanı ise 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sunulan konutlar oldu. Başlangıç fiyatları 1 milyon 457 bin TL'den başlayan bu daireler, hem şehir hayatının merkezinde olma avantajı sunuyor hem de ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor.

Özellikle 120 ay vadeli ödeme seçeneği ile konut sahibi olmak isteyenler için aylık 9.110 TL gibi uygun taksit imkanı sunuluyor. Bu ödeme planı, dar gelirli vatandaşlarımız için de büyük bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.





Başvuru sürelerinin yaklaştığı bu dönemde, TOKİ'nin resmi web sitesinden güncel bilgilere erişerek detaylı inceleme yapabilir ve başvuru şartları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca, TOKİ'nin yeni projeleri ile ilgili detayları takip etmek ve konut alma sürecinde avantajlı konumda olmak için zaman kaybetmeden harekete geçmeniz önerilir.





Türkiye genelindeki bu yeni konut projeleri, hem konut ihtiyacı olanları ev sahibi yapacak hem de ekonomik ödeme seçenekleriyle her kesimden insanın beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı. TOKİ'nin bu adımı, konut sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için TOKİ'nin resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!