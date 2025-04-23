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Enerji Bakanı Bayraktar'dan 23 Nisan Paylaşımı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Şırnak'taki öğrencilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:31
Enerji Bakanı Bayraktar'dan 23 Nisan Paylaşımı

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Önemli 23 Nisan Mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnak Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu öğrencilerini bakanlıkta ağırladı. Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, öğrencilerle Şırnak Gabar'da gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bir Neslin Geleceğini Aydınlatmak

Bakan Bayraktar, Gabar’da yakılan meşalenin, günümüzde çocukların gözlerinde parlayan bir hayale dönüştüğünü belirterek, "İşte bu yüzden terörden arındırarak kaderini değiştirdiğimiz bu coğrafyada bir neslin geleceğini aydınlatmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıkları etkinlikte, Bayraktar öğrencilere abilik yaparak, Gabar'da mühendislerin petrol çıkarma sürecini ve Türkiye'nin yerli kaynaklarıyla güçlenme çalışmalarını anlattı.

Bakan, öğrencilerin gözlerinde yarının petrol mühendislerini, kimyagerlerini ve jeologlarını gördüğünü ifade ederek, bayrağın bu toprakların gücüne inanan, üretken ve vicdanlı evlatlara emanet edileceğini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnak Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu öğrencilerini bakanlıkta ağırladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnak Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu öğrencilerini bakanlıkta ağırladı.

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