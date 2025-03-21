Enerji Bakanı Bayraktar, Macaristan ile İşbirliğini Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile petrol ve doğal gaz üretiminde olası işbirliklerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Szijjarto ile yapılan görüşmenin detaylarını aktardı.

Görüşmede, Macaristan ile petrol ve doğal gaz üretimi konularında işbirliği fırsatları üzerinde durduklarını belirten Bayraktar, "Macaristan ile başta doğal gaz ihracatı olmak üzere petrol ve doğal gaz üretiminde ülkelerimizde ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki güçlü enerji diplomasisini daha da derinleştirme kararlılığımızı vurguladık," ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Bakanlıkta bir araya geldi.