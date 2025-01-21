DOLAR
35,62 -0,13%
EURO
36,94 0,42%
ALTIN
3.118,36 -0,64%
BITCOIN
3.646.282,08 1,39%

EPDK, Depolamalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yeni Şartlar Getirdi

EPDK, depolamalı elektrik üretim tesislerinin lisans süreçlerine yeni regülasyonlar ekledi. Tesislerin çalışma koşulları belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:51
EPDK, Depolamalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yeni Şartlar Getirdi

EPDK'dan Önemli Düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası yönetmeliklerinde yaptığı değişikliklerle depolamalı elektrik üretim tesislerinin lisans başvurusu, işleyişi ve kabulü ile ilgili önemli yeni şartlar belirledi. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tesislerin Zorunlu Çalışma Koşulları

Yeni düzenlemeye göre, depolamalı tesislerin ilk 5 yıl boyunca %85, sonrasında ise %80 oranında emre amade olmaları zorunlu kılındı. Bu koşulların sağlanmaması durumunda, ilgili depolama tesisinden sisteme verilen enerji, uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmayacak. Söz konusu enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) katılımcısı görevli tedarik şirketi tarafından üretilmiş kabul edilecek ve YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak değerlendirilecektir.

Dengeleme Güç Piyasası ve Lisans Şartları

Dengeleme Güç Piyasası için uzlaştırma döneminin 15 dakika olarak uygulanması kararlaştırıldı. Bu uygulama için gerekli altyapı hazırlıklarının 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Ayrıca, iletim sistemine bağlı lisanssız üreticiler kesinleşmiş günlük programlarını bildirmekle yükümlü olacak.

Sermaye ve Teminat Koşulları

Ayrıca, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile depolama tesisleri için lisans başvurularında belirli sermaye ve teminat şartları getirildi. Mevcut lisans sahiplerinin yeni depolama tesisleri için bu şartları karşılaması gerekecek. Eğer tesis zamanında kurulmazsa, sağlanan teminat irat kaydedilecek.

Veri Takip ve Belgelendirme Süreci

Depolamalı tesislerin verileri, SCADA sistemi üzerinden izlenecek ve piyasa işletmecisine bildirilecektir. Mevcut lisans sahiplerinin, müstakil elektrik depolama tesisi için gerekli şartlarla teminat ve sermaye yükümlülüklerini 3 ay içinde karşılaması gerekiyor; aksi takdirde, tesislerin depolama lisansları terkin edilecektir.

Son olarak, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle depolamalı elektrik üretim tesislerindeki depolama ünitelerinin emre amade olma durumu tanımlanmıştır. Kabul sırasında %10 tolerans uygulanacak olup, kapasite verilerinin doğru aktarılması halinde Kapasite Veri Takip Belgesi düzenlenecektir. Bu belgenin, tesisin kabulü aşamasında sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Güneş Enerjisinde Altın Çağına Adım Atıyor
2
Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Donald Trump'ın İlk Açıklamaları ve Ekonomik Beklentiler
3
Depremzede Şehirlerde 'Bölgesel İhya Stratejisi' Uygulanacak
4
Avrupa Merkez Bankası'ndan Üçüncü Faiz İndirimi
5
4A 4B 4C'liye otomatik fatura desteği! Tek seferlik 5.000 TL ödenecek! +10.000 TL cepleri şenlendirecek
6
BMD Aralık 2023 ve 2024 Anket Sonuçlarını Açıkladı
7
TÜİK, 2023 Sanayi ve Hizmet Yatırımları Verilerini 23 Ocak'ta Açıklayacak

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!