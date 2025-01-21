EPDK, Depolamalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yeni Şartlar Getirdi

EPDK'dan Önemli Düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası yönetmeliklerinde yaptığı değişikliklerle depolamalı elektrik üretim tesislerinin lisans başvurusu, işleyişi ve kabulü ile ilgili önemli yeni şartlar belirledi. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tesislerin Zorunlu Çalışma Koşulları

Yeni düzenlemeye göre, depolamalı tesislerin ilk 5 yıl boyunca %85, sonrasında ise %80 oranında emre amade olmaları zorunlu kılındı. Bu koşulların sağlanmaması durumunda, ilgili depolama tesisinden sisteme verilen enerji, uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmayacak. Söz konusu enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) katılımcısı görevli tedarik şirketi tarafından üretilmiş kabul edilecek ve YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak değerlendirilecektir.

Dengeleme Güç Piyasası ve Lisans Şartları

Dengeleme Güç Piyasası için uzlaştırma döneminin 15 dakika olarak uygulanması kararlaştırıldı. Bu uygulama için gerekli altyapı hazırlıklarının 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Ayrıca, iletim sistemine bağlı lisanssız üreticiler kesinleşmiş günlük programlarını bildirmekle yükümlü olacak.

Sermaye ve Teminat Koşulları

Ayrıca, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile depolama tesisleri için lisans başvurularında belirli sermaye ve teminat şartları getirildi. Mevcut lisans sahiplerinin yeni depolama tesisleri için bu şartları karşılaması gerekecek. Eğer tesis zamanında kurulmazsa, sağlanan teminat irat kaydedilecek.

Veri Takip ve Belgelendirme Süreci

Depolamalı tesislerin verileri, SCADA sistemi üzerinden izlenecek ve piyasa işletmecisine bildirilecektir. Mevcut lisans sahiplerinin, müstakil elektrik depolama tesisi için gerekli şartlarla teminat ve sermaye yükümlülüklerini 3 ay içinde karşılaması gerekiyor; aksi takdirde, tesislerin depolama lisansları terkin edilecektir.

Son olarak, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle depolamalı elektrik üretim tesislerindeki depolama ünitelerinin emre amade olma durumu tanımlanmıştır. Kabul sırasında %10 tolerans uygulanacak olup, kapasite verilerinin doğru aktarılması halinde Kapasite Veri Takip Belgesi düzenlenecektir. Bu belgenin, tesisin kabulü aşamasında sunulması zorunlu hale getirilmiştir.