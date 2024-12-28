EPDK, Elektrik Piyasasında Lisans İşlemleri için Yeni Usul ve Esasları Belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında önlisans ve lisans işlemlerine dair ikincil mevzuatını güncelledi. Yapılan düzenlemeyle, başvuru ve sona erdirme işlemleri artık daha modern bir ortamda gerçekleştirilebilecek.

EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; önlisans, tadil ve sona erdirme, üretim lisansı, tesis/proje devri onay işlemleri, YEKDEM, tedarik lisansı, toplayıcı lisansı gibi başvurular EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Bunun yanı sıra, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerin birleşme veya bölünme onay başvuruları ve ortaklık yapısı değişikliklerine dair onay başvuruları da yine elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Öte yandan, iletim, dağıtım, OSB dağıtım, OSB önlisansı, OSB üretim, EB dağıtım, EB önlisansı, EB üretim lisansı ve piyasa işletim lisansına ilişkin başvurular yazılı olarak yapılacak. EPDK Başvuru Sistemi'ne erişim ise e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanabilecek.