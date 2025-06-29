Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'ndan 12 Mutabakat Metni: Uraloğlu'ndan Açıklamalar

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarıyla dikkat çekti. Forum, 27-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi ve Türkiye'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Uraloğlu, forumda 80 ülkeden 38 bakan, 17 bakan yardımcısı ve 30'dan fazla kuruluşun yer aldığını ifade ederek, açılış seremonisinde yaklaşık 2 bin 800 kişinin katılımının kendileri için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Forum süresince 3 bin 500 misafir ağırlandı.

12 Mutabakat Metni Hayata Geçirildi

Bakan Uraloğlu, forum kapsamında 12 mutabakat metni imzalandığını duyurdu. Türk şirketlerinden Pasifik Eurasia ile Çin firmaları arasında demir yolu taşımacılığına yönelik bir anlaşmanın yapıldığını aktaran Uraloğlu, Türkiye-Fas, Türkiye-İspanya, Türkiye-Moritanya, Türkiye-Suriye, Türkiye-Kamboçya, Türkiye-Karadağ ve Türkiye-Liberya arasında da birçok mutabakatın hayat bulduğunu bildirdi.

Ayrıca, Karadağ ile Suudi Arabistan arasında hava ulaştırma anlaşması yapıldığını kaydeden Uraloğlu, forumda 24 panel düzenlendiğini belirtti. Katılımcıların bu panellerde elde ettikleri çıktıların bir rapor haline getirileceği ve tüm katılımcılarla paylaşılacağı ifade edildi.

Uluslararası İşbirliği ve Katılımcılar

Uraloğlu, 19 ülkenin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ve buradaki tüm bakanlarla iletişim kurmayı öncelikleri arasında gördüklerini belirtti. Forumda bankalar sokağının oluşturulduğunu da aktaran Uraloğlu, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi önemli kuruluşlarla finans konularının ele alındığını vurguladı.

Türkiye'nin Stratejik Konumu

Türkiye'nin, sadece 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye ulaşabiliyor olmasının, uluslararası ticaret açısından önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Uraloğlu, bu bağlantıların dünya üzerindeki ticaret hacmini artıracağına dikkat çekti.

Kalkınma Yolu Projesi'nin uluslararası ulaşım koridorlarına dair alternatifleri sunduğunu belirten Uraloğlu, bu koridorların birbirini destekleyici olmasının önemine değindi ve çeşitli ülkelerle işbirliği konusunda açık olduklarını ifade etti. Uraloğlu, projenin ekonomiye 23,9 milyar dolar katkı sağlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na katılarak konuşma yaptı.