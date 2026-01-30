Ersoy: 2025 Turizm Geliri 65,2 Milyar Dolar — 2026 Hedefi 68 Milyar

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te 63 milyon 941 bin ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini, 2026 hedefinin 68 milyar dolar olduğunu açıkladı.