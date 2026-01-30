Ersoy: 2025 Turizm Geliri 65,2 Milyar Dolar — 2026 Hedefi 68 Milyar

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te 63 milyon 941 bin ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini, 2026 hedefinin 68 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:35
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025’in dördüncü çeyrek turizm verilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Ersoy, 2025 yılına ilişkin verileri paylaşırken 2025’i 63 milyon 941 bin ziyaretçiyle kapattık ifadesini kullandı. Bakan ayrıca, turizm gelirinin 2025’te 65,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Konuşmasında 2026 hedeflerine de değinen Ersoy, 2026 hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri dedi.

Basın toplantısı, Bakanlığın açıkladığı resmi veriler doğrultusunda gerçekleşti ve 2025’in performansı ile 2026 hedefleri kamuoyuna aktarıldı.

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

