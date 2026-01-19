Erzurum'da kayıtlı araç sayısı 152 bin 682 oldu — 2025 trafik verileri

Erzurum'da 152 bin 682 kayıtlı araç — 2025 trafik verileri

Türkiye genelinde 2025 yılında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2 milyon 368 bin 538 oldu. Bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %8,9 azaldı, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise %52,5 artış ile 55 bin 907 olarak kaydedildi. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti.

Erzurum'un sıralaması

Erzurum, 152 bin 682 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Aralık ayında ilde 5 bin 390 araç devri yapıldı ve Erzurum ülke sıralamasında 41’inci oldu.

Araç türlerine göre dağılım

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçların türlere göre dağılımı şu şekilde: otomobil 78 bin 330, minibüs 2 bin 336, otobüs 1 bin 389, kamyonet 31 bin 827, kamyon 6 bin 703, motosiklet 8 bin 708, özel amaçlı araç 790 ve traktör 22 bin 599.

Aralık 2025'te kayıt ve devir verileri

Aralık 2025 döneminde Erzurum'da yapılan araç devirleri 5 bin 390 adet olarak gerçekleşti. Bu devirlerin dağılımı: otomobil 3 bin 406, minibüs 53, otobüs 14, kamyonet 1 bin 229, kamyon 137, motosiklet 91, özel amaçlı araç 8 ve traktör 452.

Aynı dönemde Erzurum'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 1 bin 87 oldu. Bunların türlere göre dağılımı: otomobil 688, minibüs 3, otobüs 4, kamyonet 230, kamyon 13, motosiklet 69, çok amaçlı araç 6 ve traktör 74.

TÜRKİYE'DE 2025 YILINDA 2 MİLYON 368 BİN 538 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI. ERZURUM, 152 BİN 682 KAYITLI ARAÇLA TÜRKİYE SIRALAMASINDA 49. BASAMAKTA YER ALDI.