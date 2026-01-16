Eşarj, Şarj Ağının %85'ini Hızlı DC İstasyonlarla Güçlendiriyor

Elektrikli araç pazarı Türkiye’de ve dünyada hızla büyürken, şarj altyapısı ikinci faza geçti. Eşarj, Enerjisa Enerji'nin yüzde 100 iştiraki olarak şebekesini erişilebilir ve cazip hale getirme hedefiyle yatırım yapıyor.

Şirket, Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 istasyon ve 2 bin 500’e yakın soket ile faaliyet gösteriyor; bu altyapının yaklaşık %85’i hızlı (DC) şarj istasyonlarından oluşuyor.

Pazardaki yaklaşık 200 operatör içinde kullanıcıların tercihleri güvenilirlik ve sorunsuz hizmet üzerine şekilleniyor. Eşarj, operasyonel yapı, teknik ekip ve stabil dijital altyapısıyla bu ihtiyaca cevap vermeye odaklanıyor. Açıklamada, DC şarj istasyonlarında araçların %20’den %80’e ortalama bir kahve molasında ulaşabildiği vurgulandı.

Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek'in değerlendirmesi

Yakup Aydilek sektörün geleceği hakkında şunları söyledi: "Uluslararası projeksiyonlar, önümüzdeki yıllarda satılan araçların büyük bir bölümünün elektrikli olacağını gösteriyor. Bu büyüme, şarj altyapısında da yalnızca daha fazla istasyon kurmayı değil; daha sağlam, daha güvenilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı zorunlu kılıyor. Bugün şarj altyapısı, ikinci fazına girmiş durumda. Artık sadece ‘kaç istasyon var’ sorusu değil; bu istasyonların ne kadar çalışır olduğu, nasıl işletildiği ve kullanıcıya ne kadar güven verdiği konuşuluyor. Bu dönüşümün önemli adımlarından biri de EPDK’nın hayata geçirdiği lisans düzenlemeleri. Lisanslama süreciyle birlikte sektör daha net kurallara kavuşurken, operasyonel kapasite, finansal dayanıklılık ve marka itibarı çok daha belirleyici hale geliyor. Eşarj olarak 2 milyon 650 bin şarjlanmayı aşmış durumdayız. Sektörün ilk oyuncularından biri olmanın getirdiği deneyimle, bu dönüşümü uzun süredir öngörüyoruz. Amacımız hızlı büyümenin ötesinde; kullanıcıların yolda kalmadığı, hizmetin kesintisiz sürdüğü ve her noktada aynı güven duygusunun yaşandığı bir şarj ekosistemi oluşturmak. Önümüzdeki dönemde elektrikli mobilitenin başarısını belirleyecek en önemli unsurun da bu güven ve sürdürülebilirlik yaklaşımı olacağına inanıyoruz."

