TAİDER ve İş Portföy 3 Yıllık İş Birliğiyle Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve Finansal Bilinç

TAİDER ve İş Portföy 3 yıllık stratejik iş birliğine başladı

Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve İş Portföy, aile işletmelerinde sürdürülebilirlik ve finansal bilinç farkındalığını artırmak amacıyla 2025-2027 dönemini kapsayan üç yıllık stratejik bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında İş Portföy, TAİDER’in Türkiye’nin önde gelen aile şirketlerini bir araya getiren Ulusal Zirvesi ve Kuzey Yıldızı programına destek verecek.

Bu ortaklık; aile şirketlerinin sadece finansal değil, aynı zamanda kültürel ve stratejik açıdan da sürdürülebilirlik perspektifini geliştirmesine; deneyim paylaşımı ve bilgiye erişimin kolaylaşmasına olanak tanıyacak. Amaç, aile işletmelerinin uzun vadeli değer üretme kapasitelerini ve kurumsallaşma süreçlerini güçlendirmek olarak belirtildi.

Kuzey Yıldızı etkinlikleri dört şehirde düzenlenecek

İş birliği kapsamında düzenlenecek "Kuzey Yıldızı: Aile, İş ve Varlık Sohbetleri" serisi, bilgi ve deneyim paylaşımına odaklanacak. Etkinlikler 17 Şubat’ta Ankara ile başlayıp, 17 Nisan’da Gaziantep, Haziran’da İzmir ve Ekim’de İstanbul olmak üzere yıl boyunca dört farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Her buluşma, aile şirketlerinin deneyimlerini paylaşabileceği; sürdürülebilir finansman, yatırım araçları ve kurumsallaşma konularında uzman görüşleri dinleyebileceği bir platform sunacak. Katılımcılar ayrıca Kuzey Yıldızı programını deneyimlemiş bir aile şirketinin gerçek hikâyesini öğrenme fırsatı bulacak.

Yetkililerden değerlendirmeler

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, iş birliğine ilişkin olarak, "TAİDER olarak, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli yolculuklarını desteklemek için Kuzey Yıldızı programımızın son derece önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. İş Portföy ile başlattığımız bu üç yıllık iş birliği, sadece finansal bilinç ve yatırım araçları konusunda bilgi paylaşımını güçlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda aile şirketlerinin deneyimlerini birbirleriyle paylaşabileceği bir platform oluşturacak." dedi. Perçin, 2027 yılına kadar gerçekleştirilecek etkinlik ve panellerle aile şirketlerinin çok boyutlu düşünmesini ve stratejik kararlar almasını destekleyeceklerini vurguladı.

İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan ise, "Aile şirketleri, üretimden istihdama ve yatırıma kadar ekonominin bel kemiğini oluşturuyor. Bu yapının kalıcı başarısı güçlü bir finansal perspektifin yanında sağlıklı ve sürdürülebilir yatırım kararlarıyla mümkün oluyor. İş Portföy olarak tasarrufların etkin yönlendirilmesine ve sermaye birikiminin uzun vadeli değer oluşturacak şekilde yönetilmesine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı. Sezercan, TAİDER ile başlayan birliktelik çerçevesinde TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi ve Kuzey Yıldızı - Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Zirvesi'ne üç yıl boyunca ana sponsor olarak destek vereceklerini; Anadolu’daki panel ve buluşmalarla aile işletmelerinin finansal farkındalıklarını, yatırım bakış açılarını ve kurumsallaşma süreçlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

