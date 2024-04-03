Eşten babadan harçlık almaya son! Ev hanımlarına tek şartla 2000 TL maaş bağlanacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılında da sosyal yardım sağlamaya devam edecek. Gıda, giyecek, eşya, yakacak yardımı ve nakdi sosyal yardım şeklinde süren desteklerin dışında yeni destekler de açıklandı. Sosyal yardım almak isteyen vatandaşlara, memur ve emekli memurlar için 2024 yılı maaş artış faktörü esas alınarak hesaplanan aylık, bir kerelik veya aralıklı ödeme yapılacak. Peki çalışmayan ev hanımlarına yönelik devlet desteğine nasıl başvurabilirim? Çalışmayan ev hanımlarına ne kadar devlet desteği var? Ev hanımlarına devlet desteği başvurusunda bulunmanın şartları nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları..

Engelli aylıkları, evde bakım aylıkları, yaşlılık aylıkları, konut yardımları, aile destek paketleri, sosyal ve maddi destekler ve daha birçok sosyal destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ailelere, engelli, hasta vatandaşlara, yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, afetlerde yaralananlara, eşini kaybedenlere ve daha birçok vatandaşa sosyal yardım ödemeleri yapılacağını duyurdu.

Ev hanımlarına ne kadar sosyal yardım yapılıyor?





İşsiz ev hanımlarına devlet desteği aylık 2.000 TL'dir. Ev hanımlarına yapılan ödemeler 6 aydır. İşsiz ev kadınlarına sosyal yardım ödemesi 2 bin TL oldu ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla toplam 12 bin TL ödenecek.

Ev hanımlarına devlet desteği nerede sağlanıyor?

Ev hanımlarına yönelik devlet desteği 6 ay boyunca her ay hesaba aktarılan 2.000 TL'dir. T.C. Ev hanımları sosyal yardım ödemelerini kimlik numaralarını kullanarak PTT veya Ziraat Bankası şubelerine başvurarak alabilirler.

"Çalışamayan ev hanımlarına devlet desteği başvurusu"

Ev hanımlarının sosyal yardım ödemeleri için e-devlet sistemi üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurması gerekiyor. Kendi T.C. e-devlet sisteminizden. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapması gereken ev hanımları bile işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilmektedir. Başvurunuzun onaylanması durumunda ödemeler önümüzdeki ay başlayacak ve altı ay boyunca doğrudan T.C. şubeniz aracılığıyla ödenecektir. PTT veya Ziraat Bankası. Kimliğinizi kullanarak para çekebilirsiniz.