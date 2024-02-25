Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak

Ev sahibi olma hayali kuranlara müjdeli haber geldi! Devlet, kendi evini yapmak isteyen yoksul vatandaşlara önemli bir destek paketi sunuyor. Yapılan duyuruya göre, özellikle prefabrik ve betonarme ev yapımını hedefleyen bu destekle, 150.000 TL ve 200.000 TL tutarında hibe para yardımı sağlanacak.

Bu destek paketi, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat niteliği taşıyor. Ancak, bu destekten faydalanmak isteyenlerin belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Yardım, özellikle yoksulluk sınırının altında olan vatandaşlara yönelik olarak belirlenmiş durumda. Hanede kişi başı aylık gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olduğu durumlarda, yani fakirlik sınırının altında olan kişilere bu destek sunulacak.

Yardımdan kimlerin faydalanabileceğine dair detaylar da belli oldu. Ev onarımlarında 75.000 TL'ye kadar destek, prefabrik ev yapımlarında 150.000 TL'ye kadar destek, betonarme ev yapımlarında ise 200.000 TL'ye kadar destek sağlanacak. Bu destek, yoksul, işsiz ve muhtaç vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.





Başvurular, prefabrik ve betonarme ev yapımı için finansal destek almak isteyen vatandaşların ikamet ettikleri yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunmasıyla gerçekleşecek. Ancak, bu destekten faydalanmak isteyenlerin gelir durumlarını belgelemeleri gerekecek.

Ev sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir adım olan bu destek paketi, devletin vatandaşlarına sağladığı önemli yardımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve kimlerin bu destekten faydalanabileceği konusunda detaylı bilgilerin paylaşıldığı süreç, ev sahibi olma yolundaki adımları atmaya hazırlananları heyecanlandırıyor.