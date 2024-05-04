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Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Haberi olmayan fatura gelince şok olacak

Doğalgaz faturalarına bu tutarlar eklenecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 12:52
Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Haberi olmayan fatura gelince şok olacak

Haberi olmayanlar ilk faturada şoka girecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞALGAZ FATURALARINA ZAM

Geçtiğimiz sene Karadeniz bölgesinde çıkarılan doğalgaz sonrasında vatandaşa bir sene boyunca ücretsiz 25 metreküp doğalgaz verilmişti. Bir senede 20 milyon haneye bedava doğalgaz verildi ve 43 milyar TL bütçe ayrıldı. 25 metreküp üstünde olan kullanımlar için fatura düzenleniyordu ve 25 metreküp altında olan tutarlar devlet tarafından karşılanıyordu. BOTAŞ abonelerine güzel haberi verdi ve Mayıs ayında konut, sanayi ve elektrik üretim tarifelerine zam yapılmayarak sabit kalacağını duyurdu. 

doğalgaz destekleri sona eriyor

25 metreküp uygulaması 1 Mayıs tarihi itibariyle bitti. 25 metreküp doğalgaz ortalama 150 TL'ye denk geliyor. Aynı zamanda Bakanlık dar gelirli vatandaşlara 1500 TL ile 3 bin 500 TL aralığında doğalgaz fatura desteği veriyor. Bakanlık desteklerinden faydalanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması, hane içinde memur, noter, muhtar olmaması şartlarının taşınması gerekiyor. Desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek yapabiliyor. 

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