Evine doğalgaz ve elektrik faturası gelenler dikkat! Bakanlık'tan flaş zam açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV’de canlı yayına çıkarak gündeme dair soruları yanıtladı. Önümüzdeki ay elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, “Bunları en uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz?” çabası içinde olduklarını ifade etti.







BEDAVA DOĞAL GAZIN KARARNAMESİ SONLANIYOR

Ücretsiz doğalgaz dağıtımının kararname süresi sona eriyor. 2023 yılında alınan kararla hayata geçirilen 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasının geleceği belirsizliğini koruyor. Bir yılın ardından, uygulamanın devam edip etmeyeceği hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Hazine ve Mehmet Şimşek’in son açıklamalarında bu konuya değinilmemiş olması, ücretsiz doğalgaz uygulamasının sona ereceği yönünde beklentileri güçlendiriyor. Bu durum, vatandaşların doğalgaz faturalarında ortalama 150 TL’lik bir yükselişe neden olabilir.





DOĞALGAZ TÜKETİMİNE İLİŞKİN SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerini düzenlemişti. 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 metreküp doğal gaz kullanımının faturalara yansıtılmayacağı açıklanmıştı.

Ancak 1 Mayıs’a yaklaşırken yeni bir kararname yayınlanmadığı için bu uygulamanın uzatılmayacağı anlaşılıyor. Bu tarihten sonra faturalarda 150 TL’lik bir artış bekleniyor.

BEDAVA DOĞAL GAZ SORUSUNA NET YANIT YOK

Alparslan Bayraktar’a canlı yayında 25 metreküplük bedava doğal gaz desteğiyle ilgili soru yöneltildi. Ancak net bir yanıt alınamadı.

Bakan, Türkiye’de sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. İmkânlar dahilinde yapabilecekleri her şeyi yapmaya çalışacaklarını ifade etti.