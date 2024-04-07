Evinin tapusu olanlara flaş uyarı! Bakanlık bu sabah milyonlarca kişiye duyurdu

BAKANDAN O KİŞİLERE UYARI…!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tapu sahibi olan ve evlerinden kira kazancı sağlayan kişileri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bu kişileri uyaran bakan Şimşek Vergi beyannamesi vermeyenlere seslendi. İşte detaylar….





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında kira geliri elde edenleri ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Konu ile ilgili de ev sahipleri mercek altına alındı. Bakan bu işin sıkı takip edileceğini ve cezasının olacağını da belirtti. Bakan Şimşek 5 Nisan tarihine kadar ev sahiplerinin vergi daireleri aracılığı ile kira beyannamesi ödemelerini yapmalarını istedi. Ayrıca konu ile ilgili olarak da online olarak beyanda bulunmak isteyenlerin ise kullanıcı kodu veya e-Devlet şifresi ile 'Hazır Beyan Sistemi' ne giriş yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Bakan Şimşek konu ile ilgili olarak da şu açıklamalarını yaptı: "Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz."

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

Bakan Şimşek ayrıca "2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Diyerek kayıtdışılıkla devlet olarak mücadele edeceklerini de söyledi.