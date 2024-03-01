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Evlere ateş düşüren haberi SGK verdi! Bunu yapan bir daha devletten maaş alamayacak

SGK önemli duyurularını paylaştı! Bunu yapan kişilere maaş ödemesi yapılmayacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:57
Evlere ateş düşüren haberi SGK verdi! Bunu yapan bir daha devletten maaş alamayacak

Bu hatayı yapanlar bir daha maaş alamayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAAŞLARINIZ KESİLEBİLİR

SGK tarafından yapılan son açıklamalara göre emeklilik durumunda usulsüzlük yapan kişiler için denetimler hızlandırıldı. Sahte boşanma ve malulen emeklilik durumlarını kullanan insanların maaşları kesilecek. Usulsüzlük konularıyla ilgili cezalar da artırılıyor. 

usulsüz maaşlarla ilgili duyuru

Usulsüz şekilde emekli olan ve dul maaşı alan kişilerle ilgili denetimler sıkılaştırıldı ve usulsüz durum tespit edildiği zaman kişinin maaşı kesiliyor. Aynı zamanda geriye dönük verilen emekli maaşları da iade alınıyor. Sahte boşanma yöntemiyle haksız maaş alan kişilerle ilgili de şikayetler artmaya başladı. Bu kişilerin maaşları anında kesiliyor ve geriye dönük verilen maaşlar faiziyle alınıyor. Sahte sağlık raporuyla malulen emekli olan vatandaşlarla ilgili de denetimler sıkılaştırıldı. 

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