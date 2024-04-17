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Fahiş fiyat uygulayanlara rekor cezalar geliyor: 10 kat artacak

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadele kapsamında yeni adımlar atma kararı aldı. Bakanlık, Türkiye genelinde fahiş fiyat uygulayanlara kesilecek olan cezaların artması konusunda çalışmalar yürütüyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:37
Fahiş fiyat uygulayanlara rekor cezalar geliyor: 10 kat artacak

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayanlar için caydırıcı yöntemlerine bir yenisini daha ekleme kararı aldı. Bakanlık, ‘fahiş fiyatla mücadele yasası’ çıkarılması çalışma başlattı. Taslak metni hazırlanan yasa tasarısının yakın bir zamanda TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Söz konusu yasa tasarısı, üst limiti 350 bin lira olan cezaların 10 kat artması yönünde bir teklif içeriyor. Yeni düzenleme ile fahiş fiyatlar için uygulanacak olan cezaların alt ve üst limitleri güncellenecek. Öte yandan konuyla ilgili uzmanlar, para cezalarının yetersiz kaldığını ve bu tür cezaların yanı sıra başka caydırıcı cezaların da eklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Yapılacak olan yeni düzenlemeler ile birlikte fiyatların düşüşe geçmesi hedefleniyor.

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