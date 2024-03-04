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Faturasında adı yazan emekliye para iadesi başladı! 5000 TL'leri geri verilecek

ING Bank, emekliler için özel bir kampanya başlattı ve 5 bin lira geri ödeme yapacağını açıkladı. Bu kampanyanın detayları ise ilgilenenler için haberimizde!

Yayın Tarihi: 04.03.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 18:30
Faturasında adı yazan emekliye para iadesi başladı! 5000 TL'leri geri verilecek

ING Bank, emekliler için 5 bin TL’lik bir geri ödeme kampanyası duyurdu. Kampanya hakkında bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Kampanyaya katılmak isteyen emeklilerin 72 saat içerisinde müracaat etmeleri lazım ve müracaat edenler, fatura ödemelerinde 5 bin TL’ye varan geri ödeme fırsatı yakalayacaklar.

Maaş promosyonları, geliri belli olan emekliler için önemli bir konu. Bu alanda ING Bank, emeklilere özel kampanyalarıyla öne çıkıyor. ING’nin başlattığı maaş promosyonu kampanyası, Türkiye’de emeklilere sunulan en yüksek nakit desteği olan 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Emekliler, otomatik ödeme talimatı verdiklerinde, bu promosyondan yararlanabiliyorlar.

emekliye promosyon

ING Bank’tan yapılan duyurulara göre; SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını ING Bank’a taşıdıklarında, maaş miktarlarına bağlı olarak 10.000 TL’ye varan ek promosyon kazanacaklar. Bunun yanında emekliler, otomatik fatura ödeme talimatı ile 5.000 TL daha nakit promosyon alabilecekler. Kampanyadan yeni emekliler ve EYT’liler de faydalanabileceklerini ING Bank resmen açıkladı.

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