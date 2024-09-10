Fed'den Büyük Bankalara Sermaye Gereklilikleri Revizyonu

Fed'den Önemli Duyuru

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, büyük bankalar için sermaye gerekliliklerini artıracak yeni taslak kuralda yapılacak değişiklikleri duyurdu.

Sermaye Planı Üzerine Açıklamalar

Barr, Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde gerçekleştirdiği konuşmada, bankalara yönelik sermaye planında atılacak sonraki adımları detaylandırdı.

Önerilerde Değişiklik

Yaklaşık bir yıl önce büyük bankalar için risk tabanlı sermaye gerekliliklerini değiştirmeyi öneren Barr, bu süreç sonucunda yapılan geri bildirimlerin geniş ve maddi değişikliklerin gerekli olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Sermaye Gerekliliklerinde Artış

Yeni teklifle büyük bankaların sermaye gerekliliklerinde %9 oranında bir artış öngörülüyor. Bu teklif, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) işbirliğiyle sunuluyor.

Büyük Bankalardan Uyarılar

Özellikle JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük bankaların üst yöneticileri, bu düzenlemenin ekonomiye olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.