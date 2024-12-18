DOLAR
35,02 -0,19%
EURO
36,3 0,99%
ALTIN
2.937,14 1,31%
BITCOIN
3.578.429,24 4,35%

Fed, Politika Faizini 25 Baz Puan İndirdi

Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50 aralığına düşürdü. Son toplantıda alınan karar önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:14
Fed, Politika Faizini 25 Baz Puan İndirdi

Fed, Politika Faizini 25 Baz Puan İndirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yılın son toplantısında politik faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Fed'in bu kararı, piyasaların beklediği gibi gerçekleşti ve güçlü bir destek aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. Politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullanan Beth Hammack'ın karşı oy verdiği bildirildi.

Bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürüldüğü açıklandı.

Faiz İndirimlerinde Üçlü Dönem

Fed, art arda üç toplantıda faiz indirmiş oldu. 2020 yılının Mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti. Bu süreçte parasal genişlemeye gidilmişti.

Sonrasında yükselen enflasyon karşısında 2022 yılında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına geçen Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmişti. Bu süreç sonunda bankanın politika faizi, 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıktı.

En son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artış yapmış olan Fed, arka arkaya 8 toplantıda faiz oranını değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit kalmıştı. Eylül ayında ise 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giderek 50 baz puan düşüş gerçekleştirmişti. Kasım ayında da yapılan 25 baz puanlık indirimle birlikte bankanın toplam üç faiz indirimine gittiği kaydedildi.

ABD'de Enflasyon Durumu

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, son olarak Kasım'da yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmiştir.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Çamlıgöze ve Koyulhisar HES'lerin Özelleştirilmesi İçin Nihai Pazarlık Görüşmesi Yapıldı
2
Fed Faiz Oranını 25 Baz Puana İndirerek Ekonomik Görünümü Güncelledi
3
Fed, Politika Faizini 25 Baz Puan İndirdi
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamlandı
5
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Irak Ekonomi ve Ticaret Ortak Komite Toplantısı 2 Haftaya!
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi
7
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Dolar Kira Sertifikası İhracı için 5 Bankaya Yetki

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı