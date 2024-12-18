Fed, Politika Faizini 25 Baz Puan İndirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yılın son toplantısında politik faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Fed'in bu kararı, piyasaların beklediği gibi gerçekleşti ve güçlü bir destek aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. Politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullanan Beth Hammack'ın karşı oy verdiği bildirildi.

Bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürüldüğü açıklandı.

Faiz İndirimlerinde Üçlü Dönem

Fed, art arda üç toplantıda faiz indirmiş oldu. 2020 yılının Mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti. Bu süreçte parasal genişlemeye gidilmişti.

Sonrasında yükselen enflasyon karşısında 2022 yılında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına geçen Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmişti. Bu süreç sonunda bankanın politika faizi, 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıktı.

En son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artış yapmış olan Fed, arka arkaya 8 toplantıda faiz oranını değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit kalmıştı. Eylül ayında ise 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giderek 50 baz puan düşüş gerçekleştirmişti. Kasım ayında da yapılan 25 baz puanlık indirimle birlikte bankanın toplam üç faiz indirimine gittiği kaydedildi.

ABD'de Enflasyon Durumu

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, son olarak Kasım'da yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmiştir.

(Sürecek)