Rekabet Kurulu'ndan Eczacıbaşı Monrol'ün Curium International'a Devrine Koşullu İzin

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Karar

Rekabet Kurulu, nükleer tıp sektöründe önemli bir adım atarak Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Curium International Trading B.V. tarafından devralınmasına koşullu izin verdi.

Devralma İşlemi ve Pazar Etkileri

Kurul, devralma işleminin Mo-99 izotopu, Ge-68 izotopu ve Ga-68 jeneratörü pazarlarında etkin rekabeti önemli ölçüde azaltmayacağına dikkat çekti. Ancak, 'Tc-99m jeneratörleri', 'I-131 oral kapsül ve solüsyon' ile 'DTPA soğuk kiti' piyasalarında rekabetin azalabileceği değerlendirmesi üzerine, işlem koşullara bağlı olarak onaylandı.

Taahhütler Vasitasıyla Rekabetin Korunması

Verilen taahhütler arasında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından fiyat düzenleme mekanizması oluşturulması ve söz konusu ürünlerin fiyatlarının TİTCK tarafından belirlenmesi yer aldı. Ayrıca, işlem öncesindeki piyasa yapısının korunması amacıyla iki ayrı bağımsız distribütör aracılığıyla faaliyet gösterileceği bildirildi.

Dağıtım Sözleşmeleri ve Ürün Tedariki

Açıklamada, işlem taraflarının ilgili ürünlerin dağıtımı için bağımsız distribütörlerle sözleşme imzalayacağı ve bu distribütörler arasında ticari açıdan hassas bilgilerin değişiminin önlenmesini sağlayacak bir geçirmezlik duvarı prosedürü uygulanacağı belirtildi.

Türkiye'nin iç pazar ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ürün tedarikinin sağlanması, ayrıca üretim tesisinin kapanması ya da ülke dışına taşınmasının önlenmesi de taahhütler arasında yer aldı. Küresel tedarik zincirinde yaşanacak kesintiler durumunda, Türkiye'ye ürün tedarikinin diğer ülkelere karşı önceliğinin korunacağı açıklandı.