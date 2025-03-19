Rekabet Kurulu'ndan Eczacıbaşı Monrol'ün Curium International'a Devrine Koşullu İzin

Rekabet Kurulu, Eczacıbaşı Monrol'ün Curium International'a devri için koşullu izin verdi. Taahhütler önemli rekabeti koruyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:52
Rekabet Kurulu'ndan Eczacıbaşı Monrol'ün Curium International'a Devrine Koşullu İzin

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Karar

Rekabet Kurulu, nükleer tıp sektöründe önemli bir adım atarak Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Curium International Trading B.V. tarafından devralınmasına koşullu izin verdi.

Devralma İşlemi ve Pazar Etkileri

Kurul, devralma işleminin Mo-99 izotopu, Ge-68 izotopu ve Ga-68 jeneratörü pazarlarında etkin rekabeti önemli ölçüde azaltmayacağına dikkat çekti. Ancak, 'Tc-99m jeneratörleri', 'I-131 oral kapsül ve solüsyon' ile 'DTPA soğuk kiti' piyasalarında rekabetin azalabileceği değerlendirmesi üzerine, işlem koşullara bağlı olarak onaylandı.

Taahhütler Vasitasıyla Rekabetin Korunması

Verilen taahhütler arasında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından fiyat düzenleme mekanizması oluşturulması ve söz konusu ürünlerin fiyatlarının TİTCK tarafından belirlenmesi yer aldı. Ayrıca, işlem öncesindeki piyasa yapısının korunması amacıyla iki ayrı bağımsız distribütör aracılığıyla faaliyet gösterileceği bildirildi.

Dağıtım Sözleşmeleri ve Ürün Tedariki

Açıklamada, işlem taraflarının ilgili ürünlerin dağıtımı için bağımsız distribütörlerle sözleşme imzalayacağı ve bu distribütörler arasında ticari açıdan hassas bilgilerin değişiminin önlenmesini sağlayacak bir geçirmezlik duvarı prosedürü uygulanacağı belirtildi.

Türkiye'nin iç pazar ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ürün tedarikinin sağlanması, ayrıca üretim tesisinin kapanması ya da ülke dışına taşınmasının önlenmesi de taahhütler arasında yer aldı. Küresel tedarik zincirinde yaşanacak kesintiler durumunda, Türkiye'ye ürün tedarikinin diğer ülkelere karşı önceliğinin korunacağı açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Şubat'ta Elektrik Tüketimi Yüzde 8,6 Arttı
2
Rekabet Kurulu'ndan Eczacıbaşı Monrol'ün Curium International'a Devrine Koşullu İzin
3
Emekli maaşı 10.000-12.000-15.000 TL olanlar dikkat! 4A 4B 4C'liler için duyuruldu
4
Bu fiyatlar araba sattırır! Araç muayene ücretleri değişti: İşte yeni tarife
5
TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Raporu
6
AB'de Saatlik İş Gücü Maliyeti Yüzde 4,3 Arttı
7
ABD'de Mortgage Faizleri 9 Hafta Sonra Yükseldi

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL