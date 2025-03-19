Fed Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

Fed, Faiz Oranını Sabit Tutmaya Devam Ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed), federal fon oranını sabit tutma kararı aldı ve 2025'te 2 faiz indirimi yapma olasılığını koruduğunu açıkladı. Bu karar, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından geldi.

Ekonomik Görünüm ve İstihdam Durumu

Fed, son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti. İşsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği ifade edildi. Ancak enflasyonun hala yüksek kaldığı vurgulandı.

Ayrıca, yapılan açıklamada "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik arttı." ifadesi yer aldı. FOMC, enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik risklere karşı dikkatli bir tutum sergilediğini de dile getirdi.

Bilanço Küçültme Hızı ve Tahminler

Fed, bilanço küçültme hızını yavaşlatacak. Nisan ayından itibaren hazine tahvillerinin aylık itfa üst sınırını 25 milyar dolardan 5 milyar dolara düşüreceği ve menkul kıymet varlıklarının düşüş hızını yavaşlatacağı bildirildi. Aynı zamanda, kurum borcu ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerdeki aylık itfa sınırının 35 milyar dolar olarak korunacağı ifade edildi.

Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 3,9 olarak korundu. Fed, federal fon oranı tahminlerini kısa ve uzun vadede de güncelledi. 2026 ve 2027 yılları için uzun dönem ortalama faiz beklentileri sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 3,1 ve 3 olarak bırakıldı.

Büyüme Tahminleri ve İşsizlik Verileri

ABD ekonomisinin büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edildi. Bu yıl için büyüme tahmini yüzde 2,1'den 1,7'ye, gelecek yıl için yüzde 2'den 1,8'e ve 2027 için yüzde 1,9'dan 1,8'e düşürüldü. İşsizlik oranı tahminleri ise bu yıl, gelecek yıl ve 2027 için yüzde 4,3 olarak korundu.