Motosiklet Sayısı 5 İlde Otomobili Geçti

Trafik verilerine göre, Türkiye’de bazı illerde motosiklet sayısı, otomobil sayısını geride bıraktı. Şubat ayı itibarıyla Aydın, Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdırda kayıtlı motosiklet sayısı otomobillerin üstüne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak yapılan derlemeye göre, Şubat 2023 itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 6 milyon 329 bin 732 ile rekor seviyede. Bunun yanında, otomobil sayısı ise 16 milyon 405 bin 235 olarak kaydedildi. Diğer motorlu kara taşıtı sayıları ise, minibüs 526 bin 102, otobüs 214 bin 230, kamyonette 4 milyon 738 bin 370, kamyonda 1 milyon 6 bin 568, özel amaçlı araçta 103 bin 524 ve traktörde 2 milyon 272 bin 761 olarak belirlendi. Toplam araç sayısı ise 31 milyon 596 bin 522 olarak resmi kayıtlara geçildi.

Motosiklet sayısında en yüksek rakam 811 bin 333 ile İstanbul'da yer alırken, bunu 498 bin 237 ile Antalya ve 470 bin 164 ile İzmir izlemektedir. En düşük motosiklet sayısına sahip il ise sadece 951 motosiklet ile Ardahan. Ardahan'ı, Tunceli 1539, Hakkari 1568 ve Bitlis 1773 motosiklet ile takip ediyor.

Aydın’da toplamda 228 bin 601 motosiklet bulunurken, 227 bin 947 otomobil kaydı mevcut. Manisa’da 263 bin 306 otomobile karşılık 302 bin 690 motosiklet bulunuyor. Muğla’da 267 bin 341 otomobil ile 289 bin 104 motosiklet kaydı mevcutken, Iğdır’da 7 bin 782 otomobile karşılık 11 bin 643 motosikletin trafikte olduğu görülüyor. Kilis, motosiklet sayısının otomobil sayısının yaklaşık 3 katı olduğu il olarak öne çıkmaktadır; burada 13 bin 370 otomobil ve 38 bin 431 motosiklet kaydı bulunuyor.

İşte bazı illerdeki otomobil ve motosiklet sayıları: