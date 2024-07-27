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Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Fiat, Türkiye'deki araç alıcılarına önemli bir fırsat sunarak, şartları sağlayan vatandaşlar için sıfır Doblo Combi modelini 301 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardığını duyurdu. Özellikle otomobil fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yüksek faiz oranları nedeniyle araç sahibi olamayan vatandaşlar için bu duyuru büyük bir önem taşıyor. İşte Fiat'ın sunduğu bu cazip fırsatın detayları ve ÖTV indirimli Doblo Combi fiyatları...

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:38
Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Son aylarda otomobil fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve yüksek faiz oranları, sıfır ve ikinci el araçların fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Araç sahibi olmak isteyen ancak yüksek fiyatlar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen vatandaşlar, bankaların taşıt kredilerine yönelmek zorunda kalıyor. Ancak, bankaların sunduğu yüksek faiz oranları da bu kredileri cazip olmaktan uzaklaştırıyor. Bu nedenle, nakit sorunu yaşayan vatandaşlar, daha uygun fiyatlı araç satın almanın yollarını aramaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Fiat'ın sunduğu fırsat, engelli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Fiat, Türkiye'deki geniş müşteri kitlesine hitap ederek, yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlara özel olarak Doblo Combi modelini 301 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu açıkladı. Devletin yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlara sunduğu ÖTV indirimi sayesinde, bu vatandaşlar daha uygun fiyatlarla sıfır araç sahibi olabiliyor.

ÖTV İNDİRİMİ VE SAĞLIK RAPORU KOŞULU

fiat

ÖTV indiriminden faydalanmak için vatandaşların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartların başında, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış yüzde 40 ve üzeri engelli olduklarını gösteren bir sağlık raporu geliyor. Bu raporu temin eden engelli vatandaşlar, ÖTV indirimi ile birlikte oldukça uygun fiyatlarla sıfır araç sahibi olma fırsatını yakalıyor.

Fiat'ın sunduğu bu fırsat, özellikle engelli vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlıyor. ÖTV indiriminden faydalanarak Fiat Doblo Combi modellerini çok daha uygun fiyatlarla satın almak mümkün. İşte Fiat'ın açıkladığı ÖTV indirimli Doblo Combi fiyat listesi...

ÖTV İndirimi ile Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi

  • Doblo Combi Easy 1.6 M.Jet 120HP E6: 301 bin 056 TL
  • Doblo Combi Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6: 313 bin 278 TL
  • Doblo Combi Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP: 327 bin 722 TL
  • Doblo Combi Trekking 1.6 M.Jet 120HP: 333 bin 278 TL
  • Doblo Combi EASY 1.5 100 HP BlueHDI E6.4: 611 bin 056 TL
  • Doblo Combi URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4: 649 bin 944 TL
  • Doblo Combi URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT: 697 bin 167 TL
  • Doblo Combi PREMİO PLUS 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT: 752 bin 722 TL

Fiat'ın bu özel teklifi, engelli vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Yüksek fiyatlar ve faiz oranları nedeniyle araç sahibi olamayan vatandaşlar, bu fırsattan yararlanarak hem uygun fiyatlarla sıfır araç sahibi olabilir hem de ÖTV indiriminden faydalanabilirler. Bu durum, engelli vatandaşların mobilite ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitelerini artırmak açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Fiat'ın Türkiye'deki engelli vatandaşlara yönelik sunduğu bu cazip fırsat, otomobil sahibi olmayı düşünenler için büyük bir avantaj sunuyor. 301 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Doblo Combi modelleri, ÖTV indirimi ile birlikte çok daha uygun fiyatlarla satın alınabilir. Engelli vatandaşların bu fırsattan yararlanarak araç sahibi olma hayalini gerçekleştirmeleri mümkün. Fiat'ın bu duyurusu, otomobil sektöründeki fiyat dalgalanmaları ve yüksek faiz oranları karşısında önemli bir çözüm sunuyor.

Engelli vatandaşlar, gerekli sağlık raporunu temin ederek Fiat'ın sunduğu bu özel fırsattan yararlanabilir ve uygun fiyatlarla sıfır Doblo Combi sahibi olabilirler. Bu kampanya, özellikle Türkiye'deki engelli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor ve araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

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