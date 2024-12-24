Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık Ayında Düşüş Gördü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralıkta Geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralık ayında bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak 169,5 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına dair Finansal Hizmetler İstatistikleri ve FHGE sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bu değer, finans sektöründe faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre belirlendi. Endisi oluşturan anket sorularının yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 ayda iş durumu ve hizmetlere olan talep FHGE’yi azalış yönünde etkiledi. Ancak, gelecek 3 ay içindeki hizmet talebi beklentileri endeksi artırıcı yönde bir etki yarattı.

Son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve talep artışı yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlemlenirken, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış beklentileri güçlendi. Ayrıca, istihdama yönelik değerlendirmelerde son 3 ayda istihdam artışı bildirenlerle azalış bildirenler arasında dengelerin değiştiği görüldü. Ancak gelecek dönem için istihdamda artış beklentileri devam etmektedir.

Sektörel Değerlendirmeler

2024 yılı aralık ayı itibarıyla, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksi değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe 4,6 puanlık bir azalış kaydedildi. Buna karşın, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 1,9 ve 21,3 puanlık artışlar görüldü.