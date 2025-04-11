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Fındığın Belalısı Kahverengi Kokarcaya Karşı 200 Bini Aşkın Samuray Arısı Hazırlanıyor

Ordu ve Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı 200 bini aşkın samuray arısı üretiliyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:35
Fındığın Belalısı Kahverengi Kokarcaya Karşı 200 Bini Aşkın Samuray Arısı Hazırlanıyor

Fındık Zararlısı İçin Biyolojik Mücadele Devam Ediyor

Ordu ve Giresun'da, kahverengi kokarca ile mücadelede biyolojik destek için 200 bini aşkın samuray arısı üretilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar, özellikle Fındık Araştırma Enstitüsü'nde yoğunlaşırken, hedef 300 bin samuray arısı üretmek.

İlaçlama Çalışmaları Yeniden Başladı

Ocak ayında tamamlanan ilaçlama çalışmalarının ardından ilkbaharla birlikte yeni bir ilaçlama süreci başlamış durumda. Ordu'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan kahverengi kokarcaya karşı 330 bin kışlağın ilaçlanması planlanıyor. Giresun'da ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen 35 personele ilaçlama eğitimi verildi.

Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, köyler ve mahallelerdeki evler, depolar gibi çeşitli alanlarda uygulanıyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcanın görülmeye başladığı andan itibaren yoğun bir mücadele verdiklerini kaydetti.

Hedef Popülasyonu Baskılamak

Yılmaz, kışlak ilaçlama çalışmalarının ikinci etabına geçildiğini belirterek, bu dönemde hedefin kahverengi kokarcanın popülasyonunu ciddi oranda baskılamak olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu mücadelede kullanılan ilaçların devlet tarafından sağlandığını ve feromon tuzaklarının dağıtıldığını vurguladı.

Samuray Arıları Haziranda Salınacak

Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yusuf Bilgen, samuray arılarının haziran ayının başı veya ortasında doğal yaşam alanlarına salınacağını duyurdu. Bilgen, samuray arısı üretiminde hedeflenen 300 bin sayısına ulaşmayı planladıklarını aktardı.

Bu süreçte, ortalama hava sıcaklığının 14 dereceye ulaşmasıyla birlikte kahverengi kokarcaya karşı mücadele yöntemlerinin çeşitlendirildiğini de belirtirken, üreticileri, feromon tuzaklar kullanarak 'cezbet yok et' tekniği ile mücadele etmeye davet etti.

Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede...

Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede ilaçlama çalışmalarının yanı sıra biyolojik mücadele için samuray arısı üretimine devam ediliyor. Giresun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce koordine edilen çalışmalar kapsamında İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen 35 personel il genelinde köy ile mahallelerdeki evler, depolar, kullanılmayan yapılar gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede...

Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede ilaçlama çalışmalarının yanı sıra biyolojik mücadele için samuray arısı üretimine devam ediliyor. Giresun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce koordine edilen çalışmalar kapsamında İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen 35 personel il genelinde köy ile mahallelerdeki evler, depolar, kullanılmayan yapılar gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

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