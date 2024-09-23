Fitch Ratings'ten Fed'in Para Politikası Tahminleri

Fitch'ten Fed'in Gelecek Faiz İndirimleri Üzerine Analiz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası gevşeme döngüsünde, beklenen faiz indirimlerinin "mütevazı" olacağına dikkat çekti. Fitch, Fed'in kasım ve aralık ayındaki toplantılarında her birinde 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor.

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Fitch Ratings tarafından yapılan analizde, Fed'in geçtiğimiz hafta politika faizini 50 baz puan düşürmesini, beklenenin ötesinde bir karar olarak değerlendirdi. Analizde, iş gücü piyasasındaki dinamiklerin kısmen bu indirimde etkili olduğu ifade ediliyor. Özellikle, Aralık 2023'te yüzde 3,7 olan işsizlik oranının, Ağustos'ta yüzde 4,2'ye çıktığı göz önünde bulunduruluyor.

Gelecek İndirim Tahminleri

Analize göre, Fitch, Fed'in 2025 yılına kadar toplam dört kez daha 25 baz puanlık indirim yapacağını ve önümüzdeki yıl her toplantısında faizlerin düşeceğini öngörüyor. Bu doğrultuda, Fed'in politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4,50 seviyesine, 2025 sonuna kadar yüzde 3,5 seviyesine ve Haziran 2026 itibarıyla nötr olarak kabul edilen yüzde 3 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Özetle, Fitch Ratings, Fed'in para politikası gevşeme sürecinin daha mütevazı geçeceğini vurgulayarak, iş gücü piyasasında keskin bir bozulma beklemediklerini aktarıyor.