FNSS, Endonezya İçin Zırhlı Personel Taşıyıcı İhraç Edecek

FNSS'ye Yeni İhracat Hamlesi

FNSS Savunma Sistemleri, Endonezya Silahlı Kuvvetleri için zırhlı personel taşıyıcı üretimine adım attı. Üst Yöneticisi Nail Kurt, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, bu önemli proje hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Proje Detayları

Nail Kurt, Endonezya Silahlı Kuvvetleri ile PT Pindad firması arasında imzalanan anlaşmayı hatırlatarak, bu işbirliği ile Kaplan MT tankının devamı niteliğinde paletli zırhlı personel taşıyıcı geliştirmek üzere harekete geçtiklerini belirtti.

2026'da İki Araç Teslim Edilecek

Kurt, "2025 yılı ağırlıklı olarak tasarım ve prototipleme ile geçecek, 2026 sonunda iki aracı Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edeceğiz" şeklinde konuştu. Bu süreçte bir aracın FNSS Ankara tesislerinde, diğerinin ise PT Pindad tarafından Endonezya'da üretileceğini ifade etti.

Araç Özellikleri ve Yenilikler

Araç, toplam 13 personeli taşıma kapasitesine sahip olacak ve gelişmiş süspansiyon sistemi ile donatılacak. Kurt, "Kaplan ZPT'nin muharebe alanında tam bir kuvvet çarpanı olmasını hedefliyoruz" dedi.

Muharebe yönetim sistemi, 360 derece durumsal farkındalık sağlayan kameralarla donatılacak ve çeşitli görev ekipmanlarının entegrasyonunu kolaylaştıracak bir elektronik altyapıya sahip olacak.

Performans ve Koruma Özellikleri

Araç, saatte 70 kilometre hız yapabilme kapasitesine sahip olarak, sektördeki diğer paletli araçlara kıyasla dikkat çekici bir hız sunacak. Ayrıca, tank savar füzeleri ve omuzdan atılan roketlere karşı aktif koruma sistemi seçenekleri ile donatılacak.

Esneklik ve Entegrasyon Seçenekleri

Kurt, projenin insanlı veya insansız kule sistemleriyle entegrasyon seçeneği sunacağını ve geniş bir silah sistemiyle donatılabileceğine dikkat çekti. Araçların, diğer FNSS araçlarıyla aynı parçaları ve alt sistemleri kullanması, güvenilirlik ve servis kolaylığı açısından önemli avantajlar sağlayacak.

FNSS Savunma Sistemleri, Endonezya Silahlı Kuvvetleri için zırhlı personel taşıyıcı üretecek. FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılarak konuşma yaptı.

FNSS Savunma Sistemleri, Endonezya Silahlı Kuvvetleri için zırhlı personel taşıyıcı üretecek. FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılarak konuşma yaptı.