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Gabar Dağı'nda Yeni Yılın İlk Petrol Sondaj Kuyusu Açıldı

Şırnak Gabar'da 2024 yılına özel ilk petrol sondaj kuyusunun açılışı yapıldı. Enerji Bakanı Bayraktar, müjdeledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:39
Gabar Dağı'nda Yeni Yılın İlk Petrol Sondaj Kuyusu Açıldı

Gabar Dağı’nda Yeni Yılın İlk Sondaj Kuyusu Açıldı

Şırnak Gabar Dağı'nda, 2024 yılının ilk petrol sondaj kuyusunun açılışı, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda bulunan 52 numaralı sondaj kuyusu için düzenlenen etkinlikte telekonferans ile katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçmiş yılın aynı döneminde Gabar'da bulunmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

2024 Yılı Üretim Hedefleri

Bakan Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün 70 bin varili aşan bir üretim gözlemliyoruz. Bu rakamın 100'lere ulaşmasını bekliyoruz. Gabar'da kar yağmasına rağmen, tüm personele katkılarından dolayı teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Şehitler Anıldı

Bayraktar, açılışta, Şehit Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Teğmen Akdeniz gibi kahramanları anarak, bölgenin daha fazla istihdam ve umut kaynağı olacağını vurguladı. "Gabar'daki üretim rakamlarımız arttıkça, 2025 yılında yeni keşiflerin ve yeni rekorların gerçekleşmesini umuyoruz," dedi.

Şırnak'ın Geleceği

Şırnak Valisi Birol Ekici de, 2025 yılında daha fazla keşif yapacaklarını dile getirerek, "Bugün 70 bin varil petrolü aştık. Huzur ve güvenin sağlandığı bir ortamda Şırnak, en çok kalkınan şehir olmuştur," ifadelerinde bulundu.

İstihdamın Artışı ve Gençlerin Umutları

Bakan Bayraktar, gençlerin artık petrol mühendisi olma hayalleri kurduğunu ve bu alanda kariyer yapma amacında olduklarını belirtti. "Artık gençlerimiz için yeni fırsatlar sunuyoruz. 2025’te büyük üretimler yapmayı hedefliyoruz," dedi.

Açılış programına; AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve diğer yetkililer katılarak alanda incelemelerde bulundular.

Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı...

Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı amacıyla program düzenlendi.

Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı...

Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı amacıyla program düzenlendi.

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