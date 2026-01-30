Gercüş'te IPARD III ile 11,5 milyon lira hibe için imzalar atıldı

Gercüş'te IPARD III kapsamında kabul edilen proje için imzalar atıldı; kente 11,5 milyon lira hibe desteği sağlandı, detaylar Kaymakam Muhammed Öztaş tarafından görüşüldü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:21
TKDK destekli proje ilçeye ekonomik katma değer ve istihdam getirecek

Batman’ın Gercüş ilçesinde, IPARD III Programı kapsamında kabul edilen proje ile kente 11,5 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı meyvelerini vermeye devam ediyor. Program kapsamında hazırlanan ve 11,5 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan proje için imzalar atıldı.

Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, bu önemli başarıyı kutlamak ve projenin detaylarını görüşmek üzere ilgili heyeti makamında kabul etti. Ziyarette projenin ilçeye katacağı katma değer ve istihdam masaya yatırıldı.

