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Goldman Sachs, Net-Sıfır Bankacılık İttifakı'ndan Ayrıldı

Goldman Sachs, iklim değişikliğiyle mücadele için oluşturulan Net-Sıfır Bankacılık İttifakı'ndan ayrıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 23:58
Goldman Sachs, Net-Sıfır Bankacılık İttifakı'ndan Ayrıldı

Goldman Sachs, İklim İttifakından Çekildi

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs, bankaların kredi ve yatırım faaliyetlerini iklim değişikliğiyle mücadele çabalarıyla uyumlu hale getirmek için oluşturulan Net-Sıfır Bankacılık İttifakı'ndan ayrıldığını duyurdu. Bankanın, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bankalar öncülüğünde oluşturulan bu ittifakta yer almadığı dikkat çekti.

Goldman Sachs'ın İklim Hedefleri

Goldman Sachs, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hedeflerimize ulaşmak ve müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek için gerekli yetkinliklere sahibiz," ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, bankanın dünya genelinde artan sürdürülebilirlik standartları ve raporlama gerekliliklerine odaklandığı belirtildi.

Önemli İlerlemeler Kaydedildi

Açıklamada, "Son yıllarda firmanın net sıfır hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettik ve önümüzdeki aylarda ek sektörlere genişlemek de dahil olmak üzere daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" ifadeleri yer aldı. Müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmanın ve kaydedilen ilerlemenin raporlanmasının, bankanın öncelikleri arasında olduğu vurgulandı.

Net-Sıfır Bankacılık İttifakı Hakkında

Net-Sıfır Bankacılık İttifakı, kredi, yatırım ve sermaye piyasası faaliyetlerini 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu ile uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden önde gelen küresel bankalardan oluşmaktadır. Nisan 2021'de faaliyete geçen ittifak, toplam varlıkları 74 trilyon dolar olan 44 ülkeden 145 üyesi ile dikkat çekiyor.

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