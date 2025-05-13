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Gözde Diker, ANGİKAD Başkanlığına Yeniden Seçildi

Gözde Diker, ANGİKAD'ın 8. Olağan Genel Kurulu'nda oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:09
Gözde Diker, ANGİKAD Başkanlığına Yeniden Seçildi

Gözde Diker, ANGİKAD Başkanlığına Yeniden Seçildi

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, derneğin olağan genel kurulunda oy birliğiyle yeniden başkan olarak belirlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ANGİKAD'ın 8. Olağan Genel Kurulu, Ankara Sanayi Odası (ASO) bünyesinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçimde, halen dernek başkanlığı görevini yürüten Diker, oy birliğiyle yeniden seçilerek güven tazeledi.

Diker, derneğin yalnızca bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, aynı zamanda kadın girişimciliğini güçlendiren ve ekonomiye yön veren önemli bir hareket olduğunu ifade etti. Diker, "Bu sorumluluğun bilinciyle çıktığımız yolda daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. ANGİKAD, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da girişimcilik ruhunu besleyen, kadınları ekonomik ve sosyal olarak güçlendiren projeleriyle fark yaratmayı sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu.

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, derneğin olağan genel kurulunda oy...

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, derneğin olağan genel kurulunda oy birliğiyle yeniden başkan olarak belirlendi.

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, derneğin olağan genel kurulunda oy...

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, derneğin olağan genel kurulunda oy birliğiyle yeniden başkan olarak belirlendi.

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