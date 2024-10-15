Green Antalya EXPO, Tarım Sektörünü Antalya'da Buluşturuyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya'nın örtü altı tarımda lider konumda olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye'deki seraların %50'sinin Antalya'da bulunduğunu ifade etti ve geçen yıl yaş sebze ve meyve ihracatında 850 milyon dolarlık bir rekora ulaştıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, "Hedefimiz 1 milyar doları aşmak. Bu tür fuarlar da ihracatımızın artmasında önemli rol oynuyor," dedi.

Fuar Detayları

Green Antalya EXPO 17-19 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya'da, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı için düzenlenen toplantıda, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın sektördeki marka değerini artırmak ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek amacıyla önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Önemli İşbirlikleri

Bıdı, "Hollandalı sektör temsilcileriyle işbirliğimiz kesinleşti. Onların acenteleri, Türkiye'deki firma temsilcilerine destek verecek," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, fuarın yeni ürün ve teknolojilerin tanıtımında önemli rol oynadığını, ayrıca şehrin ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı (Green Antalya EXPO), gelecek yıl 17-19 Nisan'da sektör temsilcilerini Antalya'da bir araya getirecek. Fuarın tanıtımı için Konyaaltı ilçesindeki bir otelde toplantı düzenlendi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, toplantıda fuar hakkında bilgi verdi.

Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı (Green Antalya EXPO), gelecek yıl 17-19 Nisan'da sektör temsilcilerini Antalya'da bir araya getirecek. Fuarın tanıtımı için Konyaaltı ilçesindeki bir otelde toplantı düzenlendi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, toplantıda fuar hakkında bilgi verdi.