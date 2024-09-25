Güncel Dolar/TL Durumu: 34,14 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL 34,14 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne pozitif bir başlangıç yaparak 34,1410 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir trend izleyen Dolar/TL, günü 34,1180 seviyesinden kapatmıştı. Bugün saat 10:15 itibarıyla, önceki kapanışın %0,1 üzerinde 34,1410 seviyesinden işlem görmekte.

Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

Bu dakikalarda Avro/TL %0,2 artışla 38,2540’tan işlem görürken, Sterlin/TL %0,2 düşüşle 45,7400’dan satılmakta.

Dolar endeksi ise, önceki kapanışın %0,1 üzerinde 100,34 seviyesine ulaşmış durumda.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi döngüsüne girmesi sonrası risk iştahında artış görülüyor. Ancak, resesyon endişeleri, ekonomik veriler ve jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda temkinli bir hava hâkim.

ABD ekonomisindeki enflasyon endişeleri yerini resesyon kaygılarına bırakmış gözüküyor. Ekonomik aktivite ve iş gücü piyasasından gelecek verilerin, Fed'in Kasım ve Aralık aylarındaki adımları üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Fed Açıklamaları ve İç Piyasa Verileri

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar sürerken, Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman enflasyonun %2 hedefine “rahatsız edici” seviyede olduğunu ve dikkatli bir politika ayarlaması yapılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Türkiye’de Ağustos ayında açıklanan verilere göre, 12 ay sonraki yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak %27,5, reel sektör için 2,7 puan düşerek %51,1 ve hanehalkı için 1,5 puan gerileyerek %71,6 seviyesine indi.

Gelecek Veriler ve Teknik Görünüm

Analistler, bugünkü veriler arasında ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan Dolar endeksi için 100 seviyesinin destek, 102 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade ettiler.