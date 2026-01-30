Gürsel Baran: Yeşil Pasaport AB'ye Erişim ve Kayıtlı Ticaretin Ödülü Olmalı

ATO Başkanı Gürsel Baran, yeşil pasaportun AB’ye erişim anahtarı ve kayıtlı ticaretin ödülü olarak verilmesini önerdi; vize sorunları ihracatı zorluyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:58
Gürsel Baran: Yeşil Pasaport AB'ye Erişim ve Kayıtlı Ticaretin Ödülü Olmalı

Gürsel Baran: Yeşil Pasaport AB'ye Erişim ve Kayıtlı Ticaretin Ödülü Olmalı

ATO 29. Dönem Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda açıklamalar

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında düzenlenen ATO 29. Dönem Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu ve oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Baran, tüm dünyanın 2026 yılına belirsizliklerle başladığını belirterek, küresel riskler arasında jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri kırılmaları ve yapay zekâ odaklı teknolojik dönüşümün öne çıktığını hatırlattı. Davos’ta yayımlanan 2026 Küresel Riskler Raporu referansına işaret eden Baran, ticaret kurallarının yeniden yazıldığını; iklim krizi, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin iş süreçlerinin merkezine alınması gerektiğini vurguladı.

Vize sorunları ihracatın önünde engel

Türkiye’nin ihracat verilerini değerlendiren Baran, mevcut konjonktürde ihracatı artırmanın önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Türkiye dış ticaretinin %40'tan fazlasının gerçekleştiği Avrupa Birliği pazarına erişimde iş dünyasının yaşadığı vize sorunlarının, ticaretin önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini belirtti. Baran, karşılıklı görüşmelerin başlatılması ve fuarlara katılım için vize kolaylıklarının şart olduğunu söyledi.

Yeşil pasaport önerisi: Erişim anahtarı ve ödül mekanizması

Baran, kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve dürüst mükellefin görünür hâle getirilmesinin önemine dikkat çekti.

"Yeşil pasaport hem Avrupa Birliği’ne erişimin anahtarı, hem de kayıtlı ticaretin ödülü olarak değerlendirilmelidir."

Öneriye göre, ticaret hayatına başladığı tarihten itibaren en az 15 yıl boyunca vergisini ve sosyal güvenlik ödemelerini aksatmadan ödeyen, devlete borcu bulunmayan ve ticari faaliyetlerini düzenli ve şeffaf sürdürende yeşil pasaport imkânı tanınması hedefleniyor. Baran bu adımı son derece yerinde, yapıcı ve özendirici olarak nitelendirdi.

Teşvik odaklı yaklaşımın faydaları

Baran, bu yaklaşımın vergiye uyumu yalnızca denetim ve yaptırımlarla değil; teşvik, ödül ve itibar mekanizmalarıyla destekleyeceğini vurguladı. "Devletimiz, vergiye uyumu cezayla değil, teşvikle güçlendiren bir yaklaşımı tesis etmiş olur."

Bu yöntemle hem kayıt dışılıkla mücadelede hem de vergi ahlakının güçlendirilmesinde kalıcı sonuçlar alınabileceğini belirten Baran, vergisini ve primini zamanında ödeyen mükellef ile yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi: "Vergisini ve primini zamanında ödeyenle ödemeyen aynı tutulmamalı. Yani suyu getirenle testiyi kıran aynı muameleyi görmemeli."

Baran ayrıca, iş dünyasının uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak düzenlemelerin ihracata, yatırıma ve ülkenin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI GÜRSEL BARAN, "YEŞİL PASAPORT HEM AVRUPA BİRLİĞİ’NE ERİŞİMİN...

ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI GÜRSEL BARAN, "YEŞİL PASAPORT HEM AVRUPA BİRLİĞİ’NE ERİŞİMİN ANAHTARI, HEM DE KAYITLI TİCARETİN ÖDÜLÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy: 2025 turizm geliri 65,2 milyar dolar — 2026 hedefi 68 milyar
2
Gürsel Baran: Yeşil Pasaport AB'ye Erişim ve Kayıtlı Ticaretin Ödülü Olmalı
3
Adana’nın Ekonomik Potansiyelini Yükseltme Sözü: ATO Başkanı Yücel Bayram
4
Buldan Ziraat Odası'ndan Yenicekent'e gübre gömme makinası ve mahalle desteği
5
Samsun'da KKYDP ile kırsala 33 milyon 641 bin lira hibe
6
Gercüş'te IPARD III ile 11,5 milyon lira hibe için imzalar atıldı
7
2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi Raporu: 1.188 Girişim ve Küresel Etki

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları