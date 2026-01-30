Gürsel Baran: Yeşil Pasaport AB'ye Erişim ve Kayıtlı Ticaretin Ödülü Olmalı

ATO 29. Dönem Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda açıklamalar

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında düzenlenen ATO 29. Dönem Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu ve oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Baran, tüm dünyanın 2026 yılına belirsizliklerle başladığını belirterek, küresel riskler arasında jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri kırılmaları ve yapay zekâ odaklı teknolojik dönüşümün öne çıktığını hatırlattı. Davos’ta yayımlanan 2026 Küresel Riskler Raporu referansına işaret eden Baran, ticaret kurallarının yeniden yazıldığını; iklim krizi, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin iş süreçlerinin merkezine alınması gerektiğini vurguladı.

Vize sorunları ihracatın önünde engel

Türkiye’nin ihracat verilerini değerlendiren Baran, mevcut konjonktürde ihracatı artırmanın önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Türkiye dış ticaretinin %40'tan fazlasının gerçekleştiği Avrupa Birliği pazarına erişimde iş dünyasının yaşadığı vize sorunlarının, ticaretin önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini belirtti. Baran, karşılıklı görüşmelerin başlatılması ve fuarlara katılım için vize kolaylıklarının şart olduğunu söyledi.

Yeşil pasaport önerisi: Erişim anahtarı ve ödül mekanizması

Baran, kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve dürüst mükellefin görünür hâle getirilmesinin önemine dikkat çekti.

"Yeşil pasaport hem Avrupa Birliği’ne erişimin anahtarı, hem de kayıtlı ticaretin ödülü olarak değerlendirilmelidir."

Öneriye göre, ticaret hayatına başladığı tarihten itibaren en az 15 yıl boyunca vergisini ve sosyal güvenlik ödemelerini aksatmadan ödeyen, devlete borcu bulunmayan ve ticari faaliyetlerini düzenli ve şeffaf sürdürende yeşil pasaport imkânı tanınması hedefleniyor. Baran bu adımı son derece yerinde, yapıcı ve özendirici olarak nitelendirdi.

Teşvik odaklı yaklaşımın faydaları

Baran, bu yaklaşımın vergiye uyumu yalnızca denetim ve yaptırımlarla değil; teşvik, ödül ve itibar mekanizmalarıyla destekleyeceğini vurguladı. "Devletimiz, vergiye uyumu cezayla değil, teşvikle güçlendiren bir yaklaşımı tesis etmiş olur."

Bu yöntemle hem kayıt dışılıkla mücadelede hem de vergi ahlakının güçlendirilmesinde kalıcı sonuçlar alınabileceğini belirten Baran, vergisini ve primini zamanında ödeyen mükellef ile yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi: "Vergisini ve primini zamanında ödeyenle ödemeyen aynı tutulmamalı. Yani suyu getirenle testiyi kıran aynı muameleyi görmemeli."

Baran ayrıca, iş dünyasının uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak düzenlemelerin ihracata, yatırıma ve ülkenin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

