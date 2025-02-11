Güvenli İnternet Merkezi, 275 Bin Kişiye Ulaştı

Güvenli İnternet Merkezi Eğitimlerle 275 Binin Üzerine Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güvenli İnternet Merkezi'nin, 2012'den bu yana Türkiye genelinde düzenlediği 1642 etkinlik ile 275 binin üzerinde kişiye internetin güvenli ve etkin kullanımı konusunda eğitim verdiğini duyurdu.

Uraloğlu, Güvenli İnternet Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, bu özel günün 2004'ten beri her yıl şubat ayında yaklaşık 150 ülkede kutlandığını belirtti.

İnternetin Güvenli Kullanımı İçin Eğitimler Veriliyor

Türkiye'de 2010 yılından itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinlikleri, internetin pozitif kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Uraloğlu, "Güvenli İnternet Günü etkinliklerinin bu kadar yaygınlaşmasının arkasında internetin son yüzyılın en önemli icatlarından biri olması yatıyor," dedi.

Bakan, internetin ticaretten sanata, ulaşımdan haberleşmeye kadar hayatın her alanına girdiğinin altını çizerek, dijital dünyanın sunduğu olanakların artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Dijital Dünyanın Karanlık Yüzü

Ancak, Uraloğlu, dijital dünyanın bazı riskler de taşıdığını vurguladı. İnternetin bilgiye erişimi kolaylaştırırken, dezenformasyon ve yanlış bilgilerin yayılmasına da neden olduğunu belirtti. BTK eliyle başlatılan etkinliklerle çocuklar ve gençler için güvenli bir internet ortamı yaratmayı amaçladıklarını dile getirdi.

ALO 141 ile Destek Sağlanıyor

Uraloğlu, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı için destek sağladıklarını vurgulayarak, ALO 141 Güvenli İnternet Destek Hattı ve internetyardim.org.tr web sitesi üzerinden vatandaşlara yardımcı olduklarını kaydetti. 2017-2024 yılları arasında internet üzerinden gelen 61 bin 161 soruya yanıt verdiklerini, ALO 141 üzerinden ise bugüne kadar yaklaşık 426 bin çağrıya cevap verdiklerini belirtti.

Sosyal Medyada Zaman Geçirme Süresi Artıyor

Türkiye'nin sosyal medya kullanıcı sayısı ile dünyada 5. sırada olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'de sosyal medya platformlarında günlük vakit geçirme süresinin 7 saat olduğunu, bu sayının küresel ortalamadan daha fazla olduğunu aktardı.

Olumsuz Etkilere Dikkat Çekildi

Bakan Uraloğlu, sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çekerek, ailelerin çocuklarını internet kullanımı konusunda bilinçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin Sert Önlemleri

Son yıllarda birçok ülkenin çocuklar için sosyal medya platformlarına yönelik sert önlemler aldığını sözlerine ekleyen Uraloğlu, "Biz de 16 yaş altındaki çocuklarımızı korumak için benzer çalışmalar yürütüyoruz," dedi.