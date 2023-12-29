Halkbank'tan 2024'ün ilk promosyon açıklaması! 23.000 TL ödeyecek

Yeni yılın ilk promosyon açıklaması yapıldı. Emekli 3 yılda bir seçtiği bankadan ödül mahiyetinde promosyon ödemesi alırken, çalışan da çalıştığı kurum ya da şirketin bankalar ile düzenlenen mutabakat sonrasında en fazla ödeme talep eden banka ile anlaşılması ile promosyon ödemesi alabiliyor. Belediyeler de belirlenen yıllar aralığında maaş almak üzere imza attığı bankadan çalışnalarına ek ödeme sağlıyor. Emekli promosyonunun merak edildiği kadar, öncülük edilebileceği ihtimali ile belediye promosyonları da yakından takip ediliyor. Her belediye varılan mutabakat sonrasında resmi sosyal medya hesabında anlaşma ile alakalı açıklama yapıyor. 2023'ün son anlaşması Halkbank ile sağlanırken, Yapılan anlaşma kapsamında çalışanlara 23.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen toplantılara bir çok banka dahil oldu. En fazla promosyon ödemesi yapacağını açıklayan Halkbank, kazanan oldu. Bu kapsamda yeni yıl itibari ile çalışanın hesabına 23.000 TL aktaracak.





Efes Selçuk Belediye Filiz Ceritoğlu düzenlenen toplantı ve sonrasında imzası atılan karar ilişkin yaptığı açıklamasında kadrolu işçi ve memurlara sağlanan bu destek için en yüksek ödeme talebinde bulunan Hakbank ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

ÖNCÜLÜK EDECEK

2024 yılının ilk promosyon anlaşması olacak olan Efes Selçuk Belediyesi promosyon anlaşması diğer üniversiteler, kurumlar, sendikalar ve işyerlerine öncülük edeceğe benziyor. Özellikle de geçtiğimiz sene yükseliş dönemi sonrasında düşüşe geçen çalışan promosyonları 2024 yılında da birbirlerine öncülük olabileceği sebebiyle merakla takip edileceğe benziyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

2024 yılında emekli maaşına yapılacak olan zamdan sonra emeklinin maaş aralığı değişeceği için emekli promosyon ödeme tutarı da artacak. Bu durumu fırsat bilip değerlendirmek isteyen emeklinin biraz daha beklemesi konusunda uzmanlar uyarılarda bulunurken, 2024 yılında emekli promosyonlarında güncellemeye de gidilebileceği belirtildi.