Hazine Alacakları Haziran Sonunda 28,1 Milyar Lira Oldu

Hazine Alacakları Açıklandı

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran 2023 itibarıyla Hazine alacaklarını duyurdu. Verilere göre, Hazine alacakları 28,1 milyar lira seviyesine ulaştı.

Mahalli İdarelerin Payı

Açıklanan verilere göre, alacak stokunun en büyük kısmı 10,5 milyar lira ile mahalli idarelere ait. Bu durum, yerel yönetimlerin ekonomik katılımının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tahsilat Rakamları

30 Haziran’a kadar Hazine alacakları içerisinden toplamda 2,7 milyar lira tahsilat yapıldığı bildirildi. Bu tahsilat miktarı, genel bütçenin sağlığı açısından önemli bir veri oluşturuyor.

Hazine alacaklarının bu seviyede olması, mali disiplin ve tahsilat stratejilerinin etkinliğini göstermekte. Yerel idareler ve tahsilat performansı, mali yönetim açısından dikkatle izlenmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.