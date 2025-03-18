Hazine İki İhalede 71,1 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İhaleleri

Bugün gerçekleştirilen iki devlet tahvili ihalesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplam 71 milyar 119,4 milyon lira borçlandı.

İlk İhale Detayları

İlk ihalede, 3 yıl (1001 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihalede, reel basit faiz %5,12, reel bileşik faiz ise %5,18 olarak gerçekleşti.

Nominal teklif 14 milyar 209 milyon lira iken, nominal satış 5 milyar 755 milyon lira ve net satış 5 milyar 910,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 7 milyar 525 milyon liralık teklif tamamıyla karşılandı. Ayrıca, piyasa yapıcılarından 7 milyar 952,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci İhale Detayları

İkinci ihalede, 5 yıl (1638 gün) vadeli, 6 ayda bir %15 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Bu ihale ile basit faiz %29,89, bileşik faiz ise %32,12 olarak belirlendi.

Nominal teklif 59 milyar 873 milyon lira olarak geldi. İhalede nominal satış 33 milyar 98 milyon lira ve net satış 33 milyar 184,1 milyon lira oldu. Kamudan gelen 3 milyar liralık teklif de tamamıyla karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 40 milyar 456 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihale sonucunda toplamda 71 milyar 119,4 milyon lira borçlanmış oldu.